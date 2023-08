Aktualisiert am

Besucher sind am Dienstag auf dem schlammigen Festivalgelände unterwegs. Bild: dpa/Christian Charisius

Nur wer frühzeitig anreiste, hat noch Chancen auf eine Schlammschlacht: Am ersten Festivaltag sollen keine neuen Besucher mehr aufs Gelände in Wacken. Gestern hatte die Ansage noch nur die Anreise per Auto betroffen.