Orkan „Sabine“ : Deutsche Bahn will bundesweit Fernverkehr einstellen

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr bundesweit „nach und nach“ einstellen. Ein Intercity, der mit 300 Reisenden auf dem Weg von Amsterdam nach Berlin war, steckt im Emsland fest – er war in einen umgestürzten Baum gefahren.

Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Sonntag auf Twitter mit. Auf dem Presse-Blog zu Sturmtief „Sabine“ teilte das Unternehmen unter der Überschrift „Fernverkehr wird sukzessive eingestellt“ zudem mit, dass man sich dazu entschieden habe, „beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen“.

Vorher war ein Intercity-Zug im Emsland in einen umgestürzten Baum gefahren und steckt seitdem auf offener Strecke fest. In dem IC von Amsterdam nach Berlin sitzen etwa 300 Reisende, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit. Ein Notfallmanager sei unterwegs zu dem Unfallort bei Salzbergen zwischen dem Grenzbahnhof Bad Bentheim und Rheine. Bislang erwartet die Bahn, dass der Zug mit einer Verspätung von zwei Stunden seine Fahrt fortsetzen kann. Die Regionalzüge werden über das Gegengleis umgeleitet, verspäten sich und halten nicht in Schüttorf und Salzbergen.

Sturmtief „Sabine“ hatte in Niedersachsen vorher schon vor allem an der Küste zu Behinderungen und ersten Schäden geführt. In Leer rückten die Rettungskräfte aus, nachdem losgerissene Dachelemente in die Fußgängerzone zu wehen drohten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für große Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe heraus. Schon am Morgen wurden Fährverbindungen zu den Nordseeinseln gestrichen.

Die Deutsche Bahn stellte am Mittag den Fernverkehr zur Nordseeküste in Niedersachsen ein. Betroffen sind die Intercity-Züge der Verbindung von Norddeich und Emden über Oldenburg und Bremen Richtung Leipzig und zurück, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit. Außerdem entfallen die Intercity-Züge auf der Verbindung von Norddeich und Emden Richtung Ruhrgebiet über Rheine und Münster sowie zurück. Die Fahrten der Regionalexpress-Züge zwischen Bremen und Norddeich wurden ebenfalls eingestellt. Die Bahn hat eine kostenlose Hotline geschaltet, unter der sich Kunden über die aktuelle Verkehrslage informieren können (08000 99 66 33). Alle Meldungen gibt es zudem online.

Der DWD hat Unwetterwarnungen für Teile Deutschlands bis zum frühen Montagabend herausgegeben. In Richtung Süden werde der Sturm erst in der zweiten Nachthälfte am Montag erwartet und könne dann bis zum Nachmittag anhalten. Aktuelle Warnungen gelten für die Zeit bis Montag 18.00 Uhr. Durch das Unwetter könnten laut DWD Bäume entwurzelt werden oder Dachziegel auf die Straße fliegen. Auch größere Schäden an Gebäuden könne es geben.

Auf dem Brocken sorgte „Sabine“ für extreme Orkanböen. Bis zum frühen Sonntagabend wurden Spitzengeschwindigkeiten von 156 Kilometer pro Stunde gemessen, wie ein Sprecher des DWD-Sprecher in Leipzig sagte. Laut Prognosen könnte es der Orkan auf dem Brocken-Plateau im Laufe der Nacht auch noch auf Tempo 180 bringen. „Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) werde „Sabine“ nicht.