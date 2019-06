Aktualisiert am

Sommer am Wannsee in Berlin Bild: dpa

40-Grad-Marke könnte heute fallen +++ Kritische Ozonwerte in Hessen +++ Schäden an Bahngleisen wegen Hitze +++ Angespannte Waldbrandlage in Brandenburg +++ Verfolgen Sie alle Hitze-News im F.A.Z.-Liveblog.