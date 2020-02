Unter Einfluss von Alkohol : Britin versucht Flugzeugtür zu öffnen – zwei Jahre Haft

Aktualisiert am

Weil sie die Tür eines Passagierflugzeugs öffnen wollte, muss eine eine junge Frau zwei Jahre ins Gefängnis. An die Tat kann sich die Britin nach eigener Aussage aber nicht erinnern.

Weil sie im Innenraum eines Passagierflugzeug ein Crew-Mitglied bedrohte und die Türen öffnen wollte, muss eine Britin für zwei Jahre in Gefängnis. Bild: dapd

Weil sie während des Flugs die Tür eines Passagierflugzeugs öffnen wollte, muss eine 26-jährige Frau in Großbritannien für zwei Jahre ins Gefängnis. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch aus dem Gerichtssaal im englischen Chelmsford. Die 26-Jährige hatte sich zuvor schuldig bekannt und angegeben, sie könne sich nicht vollständig an die Tat erinnern. Sie habe einen Blackout gehabt, nachdem sie Alkohol und Medikamente zu sich genommen habe.

Dem PA-Bericht zufolge soll die Frau ein Crew-Mitglied attackiert und gerufen haben: „Ich werde euch alle töten.“ Der Vorfall ereignete sich im Sommer 2019. Die Maschine, die auf dem Weg ins türkische Dalaman war, musste kurz nach dem Start am Flughafen London-Stansted umkehren. Sie wurde von zwei Jagdflugzeugen vom Typ Eurofighter eskortiert. Die Airline hatte angekündigt, die Frau auf Schadenersatz von 85.000 Pfund (umgerechnet rund 100.000 Euro) zu verklagen.