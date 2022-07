Mannheim : Panne bei Eröffnung der Helmut-Schmidt-Brücke

Die Stadt Mannheim hat am Mittwoch die „Helmut-Schmidt-Brücke“ eingeweiht. Schon am nächsten Morgen musste das zugehörige Straßenschild wieder abmontiert werden.

Das Straßenschild mit der Aufschrift „Helmut-Schmidt-Brücke“ am Lindenhofplatz in Mannheim hat das falsche Geburtsjahr. Bild: dpa

„Der Fehler tut uns ungeheuer leid“, sagt ein Stadtsprecher am Donnerstag. Die Bücke war erst am Mittwoch offiziell als Helmut-Schmidt-Brücke benannt und das Schild an dem Tag angebracht und enthüllt worden. Auf dem Schild wird das Geburtsjahr 1915 genannt, Helmut Schmidt wurde aber nicht ganz hundert Jahre. Er ist am 23. Dezember 1918 geboren.

Am Abend sei die Stadt auf den Fehler aufmerksam gemacht worden. Das Schild sei am Morgen bereits heruntergenommen worden und ein neues schon in Auftrag gegeben.

Warum es zu dem „extrem ärgerlichen Fehler“ kam, sei unklar. Man gehe der Sache nach. Auf dem Schild hatte als Geburtsjahr von Schmidt fälschlicherweise 1915 gestanden. Der SPD-Politiker wurde aber 1918 geboren.

Mit der Helmut-Schmidt-Brücke zusammen wurde die Helmut-Kohl-Straße eingeweiht. Auf diesem Schild sind allerdings alle Daten korrekt.