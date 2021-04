Anthony Gird und der Mitgründer Michael de Klerk sind echte Start-up-Unternehmer. Mit Raw Chocolate – roher Schokolade, die aus ungerösteten Kakaobohnen mit minimalen Zutaten hergestellt wird – fing vor zwölf Jahren alles an. Gird experimentierte mit roher Schokolade in Kapstadt, de Klerk in London. Erst sollte es eine gesunde Leckerei für ein paar Freunde sein. Als die Schokoladenstückchen bei Testessen immer wieder binnen Sekunden verschwunden waren, wagten sie sich an Größeres. Sie schufen eine Marke, verkauften ihre Erzeugnisse auf Märkten und in Delikatessengeschäften. Irgendwann gaben sie die rohe Schokolade auf, rösteten Kakaobohnen im eigenen Ofen, mahlten mit Haushaltsgeräten. Schrittweise wurde aus dem Hobby ein weithin bekanntes Unternehmen, dessen Tafeln heute auch in Supermärkten verkauft werden. Außerdem betreiben die beiden ein Schokoladencafé in der Innenstadt, in dem auch mal kleine Totenköpfe und die Büsten prominenter Politiker aus Schokolade in der Vitrine stehen.