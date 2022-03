Eurovision Song Contest : Sängerin Jamala flieht – und singt beim deutschen ESC

Auch die ukrainische Gewinnerin des Eurovision Song Contest ist Leidtragende des Kriegs in ihrer Heimat. Mit ihren Kindern floh sie aus Kiew. An Freitagabend singt sie beim Vorentscheid in der ARD.

Vor einem Monat noch saß Jamala in der ukrainischen Jury, die beim nationalen Vorentscheid den diesjährigen Kandidaten für den Eurovision Song Contest (ESC) mit ausgesucht hat.

Vor gut zehn Tagen sprach sich die ESC­-Gewinnerin des Jahres 2016 noch auf ihrem Instagram-Account für die im Vorentscheid zweitplatzierte Band Kalush Orchestra aus, weil die eigentliche Siegerin Alina Pash ihre Teilnahme zurückgezogen hatte, nachdem bekannt geworden war, dass sie die von Russland besetzte Krim offenbar illegal besucht hatte.

Nur Stunden später wurde Jamala – wie so viele ihrer Landsleute auch – aus ihrem gewohnten Leben gerissen. Die Sängerin, die eigentlich Sussana Dschamaladinowa heißt, verließ nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine mit ihren beiden kleinen Kindern Kiew und floh gen Westen. „Wir verbrachten fast vier Tage im Auto, ganz ohne Essen, an das im Schock­zustand niemand auch nur zu denken schien. Zwei Kilometer in vier Stunden – so ungefähr haben wir uns bewegt“, schrieb sie auf Instagram (unser Bild).

„Wenn Fremde kommen / Kommen sie zu eurem Haus / Sie töten euch alle / Und sagen / Wir tragen keine Schuld / Keine Schuld.“ So beginnt ihr Lied „1944“, mit dem sie den ESC vor acht Jahren gewann; sie hatte es geschrieben, nachdem die Russen 2014 die Krim erobert hatten.

Das Lied handelt von der Deportation der Krimtataren durch Josef Stalin. Leid­tragende damals war unter anderen Jamalas Urgroßmutter. Auf Instagram geht sie auf ihre damaligen und heutigen Gefühle ein und schreibt, dass sie sich nicht habe vorstellen können, dass die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs einfach wieder Realität werden würden, „nicht die Vergangenheit“.

Seit wenigen Tagen ist die Achtunddreißigjährige mit ihren Kindern in Istanbul bei ihrer Schwester. Ihr Mann Bekir Suleimanov ist in Kiew geblieben. An Freitagabend wird Jamala beim deutschen Vorentscheid „Germany 12 points“ auftreten, der nun doch live im Ersten von 21 Uhr an und nicht nur in den dritten Programmen der ARD ausgestrahlt wird. Um 20.15 Uhr sendet das Erste zudem die Sondersendung „Solidarität mit der Ukraine“.

