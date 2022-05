Tagebuch aus Turin (4) : Das große Geschäft mit dem ESC

TikTok sieht Malik Harris unter den Top fünf im Finale des Eurovision Song Contest (ESC). Das wäre ja mal eine gute Nachricht. Und eine, die offenbar mit „Daten“ untermauert wurde. Denn, so heißt es von Seiten des Videoportals: „Trendet etwas auf TikTok, so kann man mittlerweile zuverlässig sagen, dass diese Inhalte – ob Memes, Creator*innen oder Songs – nur wenig später auch in anderen Medien Erfolge feiern.“ Demgemäß soll die Anzahl der neu erstellten Videos und Aufrufe auf TikTok eine mögliche Reihenfolge der „Finalist*innen“ verraten.

Doch so einfach funktioniert der ESC nicht. Wie man am Beispiel der Albanerin Ronela Hajati sehen kann. Am Dienstag lag sie laut TikTok-Auswertung noch knapp hinter dem deutschen Kandidaten, auf Platz sechs im Finale. Am Abend schied sie dann zwar alles andere als sang- und klanglos, aber dennoch schon im ersten Halbfinale aus. „Der ESC ist bekanntermaßen immer für eine Überraschung gut“, sicherte sich TikTok schon im Vorfeld in seiner Pressemitteilung ab. „Dort spielen die Live-Performance, Bühnenoutfit und Spezialeffekte eine große Rolle, und so mancher Act überzeugt schlichtweg durch eine wahnsinnige Ausstrahlung.“

Sie finden fast alles „super“, „mega“, „krass“

TikTok ist das neue große Ding hier beim 66. Eurovision Song Contest in Turin und einer der offiziellen Partner der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Wozu braucht man noch etablierte Medien, die sich hintergründig und vertieft mit der Veranstaltung, den Künstlern und ihren Auftritten auseinandersetzen, wenn es doch die sozialen Medien gibt? Immer weniger der „alten Medien“ scheinen auch beim ESC erwünscht, die digitalen Medien übernehmen, und sie finden fast immer alles „super“, „mega“, „krass“.

Der schöne Schein, der noch zusätzlich mit Filtern übertüncht wird, trügt allerdings gehörig. Denn schnell kippt die Stimmung, wie wiederum das Beispiel Ronela Hajati zeigt. Sie war als erste ESC-Teilnehmerin Ende April auf die Bühne gegangen, Bilder der Probe erschienen schnell in den offiziellen Kanälen. Und verschwanden auch wieder kurzzeitig, ein Foto, das die Sängerin und ihre halbnackten Tänzer zeigt, wie sie sich zwischen die Schenkel fassen, wurde ganz gelöscht. Die EBU betreibe Zensur, hieß es empört. In den sozialen Medien gab es einen Shitstorm.

Viel geschieht beim ESC nur noch digital

Aber auch gegen die 32 Jahre alte Künstlerin aus Tirana mit ihren angeblich zu dicken Schenkeln wurde gehetzt, Body-Shaming nennt sich diese Form der Diffamierung, die es zuhauf in den vermeintlich sozialen Medien gibt. Es bedeutet nichts anderes, als dass jemand aufgrund seines Aussehens abgewertet wird. Hajati reagierte darauf mit weinenden Emojis, natürlich in einem sozialen Medium – auf Twitter.

Viel geschieht auch beim ESC nur noch digital, viele Journalisten sind zum Beispiel nur noch „online“ akkreditiert. Das spart natürlich Kosten und wurde durch Corona noch verstärkt. Aber früher waren 140 Journalisten alleine aus Deutschland akkreditiert, in Turin sind es 24 „on site“, also am Ort des Geschehens. Regionale Zeitungen, etwa aus der Heimat des deutschen Kandidaten Malik Harris, Landsberg am Lech, sind damit chancenlos, auch mal ein wenig ESC-Luft zu schnuppern.

Es geht vor allem ums Geld

Es hat selbstverständlich auch seine guten Seiten, wenn weniger Journalisten aus aller Welt anreisen. Man denke nur an die gesparten CO₂-Fußabdrücke. Doch wer nur aus der Ferne beobachtet, ist eben nicht an Ort und Stelle und muss sich noch mehr auf Informationen stützen, die sie oder er aus zweiter Hand erfahren hat. Gewünschte und makellose Bilder eben, am besten noch mit Sponsoren und deren Logos auf den Fotos. Zum Erlebnis wird der ESC so nicht.

Doch auch der Erlebnisfaktor scheint für die Verantwortlichen nicht mehr besonders wichtig zu sein. Es geht vor allem ums Geld. Ein Fan, der vor acht, neun Jahren für die zwei Halbfinale und das Finale in Wien und Malmö Tickets kaufte, zahlte damals für drei Shows 300 bis 350 Euro. Hier in Turin sind es 850 bis 975 Euro. Mit dem Ergebnis, dass die Hallen – selbst im Fernsehen unübersehbar – zumindest bei den beiden Zwischenrunden bei weitem nicht voll sind.

Das Eurovision Village verdient seinen Namen nicht

Natürlich gibt’s auch in Turin wieder das traditionelle Eurovision Village, das in dem wunderschönen Valentinspark, dem Parco del Valentino, mit der herzoglichen Sommerresidenz derer von Savoyen liegt, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Doch den Namen verdient es eigentlich nicht: Auf der einen Seite präsentieren sich die offiziellen Sponsoren der EBU, darunter Fiat, Lavazza, Plenitude und Vodafone, auf der anderen Seite gibt es Fressstände.

Zwar treten dort im Park abends auch die meisten ESC-Teilnehmer im Laufe von zwei Wochen auf einer großen Bühne auf, und es werden auch die beiden Halbfinale und das Finale als Public Viewing übertragen, aber die Möglichkeit, dass sich hier auch zum Beispiel die Fanclubs des ESC aus aller Welt tagsüber präsentieren, dass Länder, Menschen und Kulturen zusammenkommen, gibt es nicht. Aber wenn bald eh niemand mehr kommt und der ESC nur noch digital stattfindet, hat sich das mit dem Village sowieso auch erledigt.