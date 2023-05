Nur so kann man gewinnen. Mit harter Arbeit. Sagt die Gewinnerin. Mindestens sechs Monate lang habe sie an ihrem Auftritt gefeilt, täglich trainiert, Diät gehalten, nichts dem Zufall überlassen. Am Ende zahlte genau das sich aus für Loreen. Ein ums andere Mal hatte die Schwedin einen grandiosen und jeweils absolut perfekten Auftritt in Liverpool hingelegt, makellos, wie von einem anderen Stern. Auch am Finalabend. Dennoch, sicher konnte auch sie sich nicht sein, dass sie als erste Frau und als zweiter Künstler nach Johnny Logan den Eurovision Song Contest (ESC) zweimal gewinnen würde.

Es kam am Samstagabend zum erwarteten Duell zwischen Finnland und Schweden, zwischen Käärijä und Loreen. Wobei es nach der Jury-Abstimmung noch nach einem Durchmarsch für die Gewinnerin aus dem Jahr 2012 aussah. Allein fünfzehnmal bekam Loreen zwölf Punkte von den Juroren, dazu achtmal zehn und zweimal acht Punkte. Aus allen Ländern, bis auf Schweden natürlich, gab es von den Jurys Punkte für die 39 Jahre alte Loreen. So standen nach der ersten Runde 340 Punkte zu Buche, fast doppelt so viele wie Israel (177 Punkte) und Italien (176) bekommen hatten. Finnland folgte nach knapp der Hälfte der Auszählung mit 150 Punkten sogar nur auf Platz vier.

Nordischer Zweikampf

Doch es war absehbar, dass der Finne Jere Pöyhönen, besser bekannt als Käärijä, noch lange nicht geschlagen war. Der 29 Jahre alte Sänger hatte die Liverpool-Arena mit seinem „Cha Cha Cha“ jedes Mal zum Toben gebracht. Und tatsächlich: Mit 376 Punkten vom Tele-Voting schoss er an allen vorbei und mit 526 Punkten vorläufig auf Platz eins. Nun war Loreen im Hintertreffen. Italien (174 Punkte) und Israel (185) waren keine Konkurrenz für die beiden. Moderator Graham Norton ließ sich Zeit, aber exakt um Mitternacht gab er das Ergebnis bekannt: Loreen bekam 243 Punkte vom Publikum, was zusammen 583 ergab. Loreen, die bis dahin erstaunlich ruhig geblieben war, schlug ihre krallenbesetzten Hände vors Gesicht. Erst danach begann sie zu jubeln und machte sich auf den Weg zur Bühne, um dort ihre Trophäe in Empfang zu nehmen und ihren Siegertitel „Tattoo“ noch einmal zu singen.

Loreen hat Geschichte geschrieben. Und das in einem anderen Jahrhundert als Johnny Logan, der in den Achtzigerjahren, als der ESC noch eine völlig andere Veranstaltung war, zweimal gewinnen konnte. Das zu wiederholen bei der größten Unterhaltungsshow der Welt, die inzwischen hoch technisiert ist und bei der mittlerweile auch doppelt so viele Teilnehmer antreten wie vor 40 Jahren, ist eine viel größere Leistung. Schweden zog mit Loreens zweitem Sieg auch mit Irland gleich, was die Anzahl angeht: sieben. Allerdings liegt der letzte Sieg von Irland mehr als ein Vierteljahrhundert zurück – 1996. Schweden hingegen hat allein in den vergangenen 13 Jahren nun schon zum dritten Mal gewonnen.