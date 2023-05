Was für ein Empfang in dieser Stadt, aus der so viele bedeutende Musiker kommen. Als der Zug am frühen Sonntagabend im Bahnhof Liverpool Lime Street einfährt, beginnt er zu vibrieren, noch ehe er zum Stehen kommt. Die Bässe wummern, das Polizeiaufgebot ist groß.

Denn nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt findet die große Willkommensparty zur beginnenden Finalwoche des „Eurovision Song Contest“ (ESC) statt. Wenig später stehen gleich fünf Liverpooler nach einer halben Ewigkeit erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne vor der Sankt-Georgs-Halle.

Immerhin eine Reunion

Es ist natürlich keine Reunion der Beatles, aber immerhin von Frankie Goes to Hollywood, einer der erfolgreichsten Popgruppen der Achtzigerjahre. Nach einem heftigen Streit hinter der Bühne und einem letzten Konzert in der Wembley-Arena hatte sich die Band völlig überraschend 1987 aufgelöst. Vor allem Sänger Holly Johnson wollte nie mehr zusammen mit Bassist Mark O’Toole auftreten.

Doch zu Ehren des ESC in ihrer Heimatstadt haben sich die Fünf noch einmal zusammengerauft. Sehr zur Freude der Fans, die dem Moment entgegenfiebern. Johnson, mit weißem Haar und im weißen Anzug, kann immer noch singen. Doch die Enttäuschung ist groß, als die Band es bei nur einem Lied belässt, und dann ist es auch nur „Welcome To The Pleasuredome“, und eben nicht einer der Nummer-Eins-Hits „Relax“, „Two Tribes“ oder „The Power Of Love“.

Nach einem kurzen Goodbye ist FGTH schon wieder Geschichte, als ob sie es nicht länger als drei Minuten zusammen auf einer Bühne aushalten könnten. Doch die eingefleischten ESCler wollten sowieso lieber andere Stars auf dieser Bühne sehen: Conchita Wurst zum Beispiel, die ihren Siegertitel „Rise Like A Phoenix“ von 2014 sang, und die Ukrainerin Jamala mit ihrem Lied „1944“ aus dem Jahr 2016. Sie wurden nicht enttäuscht.

Die Farben der Ukraine und des Union Jack

Liverpool hat sich herausgeputzt für die größte Musikveranstaltung der Welt. Kaum eine Straße kommt ohne Blau und Gelb aus, dazu noch ein wenig Rot und Weiß. Die Farben der Ukraine mischen sich mit dem Union Jack, denn eigentlich hätte dieser ESC in Kiew oder vielleicht auch in Odessa stattfinden müssen. Was angesichts des brutalen Überfalls von Seiten Russlands auf die Ukraine undenkbar war.

So sprang das Vereinigte Königreich ein, das mit Sam Ryders „Space Man“ im vergangenen Jahr in Turin auf den zweiten Platz gekommen war. Es richtet nunmehr zum neunten Mal den Song Contest aus, häufiger als jedes andere Land. Letztmals war Birmingham die Gastgeberstadt, im Guildo-Horn-Jahr 1998.

Nur 37 Länder sind in diesem Jahr dabei, so wenige wie zuletzt 2014. Die Kriegstreiber Belarus und Russland wollte keiner hier haben, doch auch Länder wie Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Montenegro und Nordmazedonien fehlen, Andorra, Luxemburg, die Türkei und Ungarn sind schon länger nicht mehr dabei.

Eine Künstlerin könnte in diesem Jahr sogar zu Johnny Logan aufschließen: Der Ire gewann als einziger Sänger bisher zweimal den ESC, 1980 mit „What's Another Year“ und 1987 mit „Hold Me Now“. Loreen, die 2012 mit „Euphoria“ für Schweden siegte, tritt in Liverpool mit „Tattoo“ an. Und sie liegt, zumindest bei den Buchmachern, seit Wochen vorne, gefolgt von dem Finnen Käärijä mit seinem „Cha Cha Cha“.

Doch beide müssen sich erst noch durchs erste Halbfinale kämpfen, das am Dienstagabend in der Liverpool-Arena stattfindet. Seit mehr als einer Woche schon finden dort die Proben statt. Auch die deutschen Teilnehmer, die Band Lord of the Lost, standen schon auf der 450 Quadratmeter großen Bühne, deren Design von dem gebürtigen Australier Julio Himede gestaltet wurde. Darin wiederfinden sollen sich das Vereinigte Königreich und die Ukraine, die gemeinsam den 67. ESC ausrichten.

Demgemäß ist die Architektur von einer breiten Umarmung inspiriert, wie der in New York lebende Himede sagt. Sie öffne ihre Arme für die Ukraine, die Darsteller der Show und Gäste aus der ganzen Welt.

Das diesjährige Motto lautet denn auch: „United by Music“ – Vereint durch Musik. Teil des Bühnenbilds sind auch noch unabhängig voneinander bewegliche und drehbare Videobildschirme, die gut 220 Quadratmeter groß sind, sowie mehr als 700 in den Boden integrierte Videokacheln und mehr als 1500 Meter an LED-Leuchten.

Lord of the Lost haben ihr Versprechen gehalten: Ihr vom österreichischen Artistik-Direktor Marvin Dietmann („Rise Like A Phoenix“) inszenierter Auftritt ist noch bombastischer als beim deutschen Vorentscheid. Die Metal-Glamrocker und ihr „Blood & Glitter“ enttäuschte zumindest nach den ersten Proben nicht: In den Wettbüros halten sie sich auf einem stabilen 16. Platz. Was für Deutschland, sieht man von Michael Schulte 2018 ab, nach zuletzt gleich sechs letzten oder vorletzten Plätzen, ein recht gutes Ergebnis wäre.