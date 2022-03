Eurovision Song Contest : Was Deutschland falsch macht

Im Vergleich zu Ländern wie Italien oder Schweden macht Deutschland viel falsch, so viel steht fest. Das fängt schon bei der Auswahl der Künstler an – und hört dabei längst nicht auf.

Fast nichts war gut, seit Lena 2010 den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen hat. Zumindest aus deutscher Sicht. Nur dreimal kam danach noch ein Teilnehmer aus Deutschland unter die besten zehn: Lena, die ein Jahr nach ihrem Gewinn mit dem Lied „Satellite“ in Oslo noch einmal antrat und in Düsseldorf Zehnte wurde; Roman Lob erreichte im Jahr 2012 („Standing Still“) Platz acht; und vor vier Jahren schaffte es Michael Schulte mit „You Let Me Walk Alone“ auf den vierten Rang. Das war nach Lena das zweitbeste Ergebnis seit dem Jahr 1999. Ansonsten gab es in den vergangenen zwölf Jahren gleich zwei letzte und drei vorletzte Plätze in den jeweiligen Finals des ESC.

Dass es auch ganz anders geht, beweisen Länder wie Italien und Schweden. Schweden kam seit 2010 nur zweimal nicht unter die Top Ten, siegte gleich zweimal. Italien, das nach einer langen ESC-Pause von 1998 bis 2010 erstmals wieder 2011 beim Grand Prix antrat, landete ebenfalls nur zweimal jenseits der besten Zehn und siegte sensationell im vergangenen Jahr mit einer harten Rock-Ballade: „Zitti e buoni“, gesungen von der Gruppe Måneskin. Anders als Schweden ist Italien allerdings – ebenso wie Deutschland – jedes Jahr direkt fürs Finale qualifiziert.

Bei der Künstler-Auswahl fängt es an

Was läuft falsch in Deutschland im Vergleich zu Ländern wie Italien oder Schweden? Viel, so viel steht fest. Und vor allem fängt es schon bei der Auswahl der Künstler an. Dabei spielt das Können nicht immer die größte Rolle. Denn singen kann beim ESC inzwischen die große Mehrheit der antretenden Künstler. Doch Italien und Schweden setzen seit jeher auf eine fest etablierte Vorauswahl, die nicht nur im eigenen Land große Beachtung findet, sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus, was seitdem eine Jury aus Experten der Musikindustrie zur Hälfte mit abstimmt eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.

Im Süden wird der ESC-Kandidat bei einem der namhaftesten Liederwettbewerbe der Welt gefunden, dem San-Remo-Festival: Das war schon 1956 bei der ersten Grand-Prix-Teilnahme Italiens so, und so ist es auch seit 2011 durchgängig wieder der Fall. Dem Duo Mahmood & Blanco, das in diesem Jahr die 72. Ausgabe des Festivals della Canzone Italiana gewonnen hat, und seinem Lied „Brividi“ ist schon jetzt viel Aufmerksamkeit zuteil geworden. Auch weil Mahmood kein Unbekannter ist: Solo kam er beim ESC 2019 mit dem Lied „Soldi“ in Tel Aviv auf den zweiten Platz.

Im Norden findet ebenfalls fast seit Anbeginn (1959) eine der heute härtesten und auch längsten ESC-Auswahlverfahren statt, das Melodifestivalen. Nach einer Vielzahl von lokalen Vorentscheidungen werden alleine sechs Runden noch im Fernsehen gezeigt, 28 Beiträge traten alleine in den vier Halbfinals an. Wer sich da durchkämpft, ist für den ESC bestens gewappnet. Das diesjährige Finale findet am 12. März statt, und sicher wird wieder jeder dritte Schwede den Sieg seines ESC-Kandidaten gebannt am Fernseher verfolgen: Denn der Vorentscheid ist für Schweden ein nationales Ereignis.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ zwei Monate kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Deutschland hingegen findet seit Jahren kein Konzept. Fast jedes Jahr werden die Auswahlkriterien geändert, was auch einer gewissen Verzweiflung geschuldet ist. Der für den ESC seit Jahrzehnten in Deutschland zuständige Sender, der Norddeutsche Rundfunk (NDR), hat bis heute kein schlüssiges Konzept gefunden, was zu Unverständnis und Unlust beim Publikum führt. Irgendwie dürfen die Zuschauer am Ende zwar meist auch mitabstimmen, aber wie genau die Kandidaten gefunden werden, erschließt sich selbst eingefleischten ESC-Fans nicht immer.