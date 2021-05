17 · Bulgarien

Victoria mit „Growing Up Is Getting Old“

Aus Aschenputtel wird Sterntaler. Zwischen all den „sexy beasts“ hebt sich Victoria in ihrem blauen Mao-Anzug wohltuend ab. Sie scheint gefangen in Zeit und Raum, um sie herum ein Meer aus Lava. Auch in ihr brodelt es, wie sie in der leisen Ballade „Growing Up Is Getting Old“ verrät. Sie meinen, das sei eine Binsenweisheit? Schon klar, aber das hier ist der ESC. Es kann ja nicht immer nur um den Weltfrieden gehen. Vielleicht Platz zehn.