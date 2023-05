Es hat Tradition, dass die Teilnehmer beim Eurovision Song Contest auch außerhalb der großen Arena für die Fans spielen. In Liverpool können sie an einem Ort auftreten, wo schon für die Beatles alles begann. Ein Morgen mit Lord of the Lost.

Lord of the Lost bei ihrem Auftritt am Dienstagmorgen im berühmten „Cavern Club“ in Liverpool Bild: Peter-Philipp Schmitt

Die Ersten standen schon um 6.25 Uhr vor der Tür des „Cavern Club“ in Liverpool – „in the snake“, wie Chris Harms später scherzhaft sagen wird. Die menschliche Schlange wurde bis um zehn an diesem Dienstagmorgen nur noch länger. Zuletzt zog sie sich die ganze Mathew Street hinab bis zum „Beatles Shop“.

Chris Harms und seine Bandkollegen von Lord of the Lost sind sichtlich gerührt von so viel Enthusiasmus. Immerhin eine Stunde nehmen sich die Fünf darum auch Zeit. Dies sei vermutlich ihr frühester Auftritt jemals, sagt Harms. Nur in Mexiko seien sie vor Kurzem noch zeitiger dran gewesen: um zwei Uhr morgens.

Lord of the Lost spielen unplugged im berühmten „Cavern Club“, der sich selbst als „Wiege der britischen Popmusik“ bezeichnet. In dem Keller eines alten Warenhauses begann auch die Karriere der Beatles, als sie noch gar nicht die Beatles waren. Richard Starkey, der spätere Ringo Starr, soll schon 1957 erstmals hier Schlagzeug gespielt haben, damals noch mit der Eddie Clayton Skiffle Group. Kurz danach folgte John Lennon mit der The Quarry Men Skiffle Group, zu denen zwei Monate später dann auch Paul McCartney stieß. Am 9. Februar 1961 folgte an dieser Stelle dann der erste Auftritt der Beatles, allerdings noch ohne Ringo Starr.

Die Lords sind fast ungeschminkt gekommen

Gut 62 Jahre später spielen die deutschen Teilnehmer des Eurovision Song Contest (ESC), Sänger Chris Harms, Keyboarder Gerrit Heinemann, Gitarrist Pi Stoffers, Bassist Klaas Helmecke und Schlagzeuger Niklas Kahl, auf dieser kleinen Bühne. Knapp 250 Zuschauer passen in das alte Gemäuer, ganz voll ist es nicht. Doch die Begeisterung ist dennoch groß, und Harms mehr als zufrieden. Am Montagabend stand die Metal-Band aus St. Pauli noch auf der 450 Quadratmeter großen ESC-Bühne in der Liverpool-Arena, bei der zweiten Generalprobe des ersten Halbfinals, das an diesem Dienstagabend zu sehen sein wird. Als im Finale gesetzte Länder dürfen die Künstler aus Deutschland, Frankreich und Italien im ersten, aus Spanien, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich im zweiten Halbfinale ihre Lieder vorstellen.

In den kleinen Club sind die Lords fast ungeschminkt gekommen, in Jeans und schwarzen Jacken. Kein Blutregen von oben, keine Pyrotechnik zum Schluss. „Musik und die Liebe zu Musik“, sagt Harms, „funktioniert auch ohne die große Show.“ Das zeige sich auch hier. Erstes Lied um kurz nach zehn: „One Last Song“. Es sei das vielleicht wichtigste Stück, das er bisher geschrieben habe, sagt Harms. Entstanden ist es, als er sich fragte, welches Lied er kurz vor seinem Tod gerne singen würde. Ihm fiel keines ein. Also schrieb er „One Last Song“, passenderweise auch das letzte Stück auf ihrem aktuellen Album „Blood & Glitter“.

„Hier haben wir das Gefühl, zu 100 Prozent akzeptiert zu werden“

„Blood & Glitter“, das Lied, mit dem Lord of the Lost Deutschland beim ESC vertritt, bildet den Schluss dieses Unplugged-Konzerts. Zwischendurch bedankt sich Harms für die große Unterstützung. „Wir passen sonst in keine Musikszene so richtig. Den einen sind wir zu hart, den anderen nicht gothic genug, wieder anderen sind wir zu schwul. Hier haben wir das Gefühl, zu 100 Prozent akzeptiert zu werden.“

Unters Publikum haben sich auch die Mitglieder der australischen Metal-Band Voyager gemischt, die seit 1999 besteht und mit „Promise“ beim ESC ihr Glück versucht. Sänger Daniel „Danny“ Estrin hat eine besondere Beziehung zu Deutschland, denn dort ist er geboren: Er wuchs in Buchholz in der Nordheide auf. Estrin ist überzeugt davon, dass dies ein glorreiches Jahr für harte Musik beim ESC werden wird: „It’s gonna be big.“ Chris Harms ist da etwas vorsichtiger. Nicht ganz ernst meint er: Sie würden wohl mit leichtem Gepäck, also null Punkten, nach Hause reisen. Das sieht das Publikum völlig anders und brüllt „douze points“.

Lord of the Lost kennen natürlich die Geschichte des „Cavern Club“. Schließlich waren die Beatles Anfang der Sechzigerjahre auch immer wieder in St. Pauli, dem Hamburger Kiez, wo auch für Harms und seine Band alles begann. Dort haben die Beatles sogar ein Jahr vor ihrem ersten Auftritt im „Cavern Club“ schon gespielt, insgesamt 281 Konzerte. In Hamburg stieß auch erst Ringo Starr zu ihnen.

„Meine Mutter, damals 17, 18 Jahre alt, war mit ihrem Bruder Klaus auf mehreren der Konzerte“, erzählt Harms. Ob Marion Harms, die später als Model arbeitete und noch heute einen Instagram-Account mit Bildern aus der Zeit führt, etwas mit einem der Beatles hatte – der Sohn kann es nicht ausschließen. „Die haben damals auch in einer Kirche an der Großen Freiheit übernachtet, und meine Mutter war dabei.“ Mehr verrate sie dazu nicht, und als Sohn wolle er natürlich nicht genauer nachfragen.