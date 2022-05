ESC-Sieger in der Ukraine : Und an der Grenze sangen sie „Stefania“

Oleh Psiuk und Kalush Orchestra sind nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest wieder zurück in der Ukraine. Die Band kündigt eine Europa-Tournee an, um Spenden für ihr Land zu sammeln.

Oleh Psiuk und das Kalush Orchestra sind zurück in der Ukraine. Schon am Montag, Psiuks 28. Geburtstag, reisten die Gewinner des Eurovision Song Contest (ESC) über Polen auf dem Landweg in ihre Heimat. An der Grenze wurden sie von ukrainischen Soldaten sowie Kindern und Jugendlichen aus der Stadt Jaworiw empfangen. Ge­meinsam sangen sie den Siegertitel „Stefania“. Von dort ging es weiter nach Lwiw (Lemberg), wo die Künstler die Nacht verbrachten. Am Dienstag übergab Oksana Skybinska als ukrainische ESC-Delegationsleiterin in Lwiw die Dokumente, die sie in Turin bekommen hatte, an Mykola Chernotytskyi, den Vorsitzenden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks des Landes (Suspilna), der Gastgeber des ESC im Jahr 2023 ist.

Man werde keine Anstrengung scheuen, sagte Chernotytskyi, damit der nächste ESC in einer „friedlichen Ukraine“ stattfinden könne. Allerdings gebe es Sicherheitsbedenken. Die Verhandlungen mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU), die den ESC organisiert, würden am Freitag beginnen.

Chernotytskyi verwies darauf, dass die Ukraine schon 2017, als der ESC in Kiew stattfand, 15 Millionen Euro als Garantie auf einem Schweizer Bankkonto hinterlegen musste. Das Geld war für den Fall gedacht, dass der Wettbewerb kurzfristig in einem anderen Land hätte stattfinden müssen. Die EBU hatte – zum ersten Mal in der Geschichte des Musikwettbewerbs – das Geld als Garantie eingefordert, sollte die Ukraine nicht in der Lage sein, den ESC auszurichten.

Sänger Oleh Psiuk kündigte an, dass die Band ihre Siegertrophäe, ein gläsernes Mikrofon, zugunsten der Ukraine versteigern werde. „Wir sind stolz, dass wir die Moral der Ukrainer mit unserem Sieg noch ein wenig gestärkt haben.“ Zu der Kontroverse um seinen Aufruf am Ende ihres Auftritts („Helft der Ukraine, Mariupol, helft Asowstal – sofort!“) sagte Psiuk, er sei sich des Risikos bewusst gewesen, dass dies zu einer Disqualifizierung beim ESC, der unpolitisch zu sein hat, hätte führen können. Doch das Risiko sei er ein­gegangen, weil ihm die Menschen in der Ukraine wichtiger seien. Kalush Orchestra kündigte eine Europa-Tournee an, um Spenden für die Ukraine und ihre Streitkräfte zu sammeln. Wo sie auftreten werden, soll in Kürze bekannt gegeben werden. Psiuk wollte noch am Dienstag weiterreisen nach Kalusch zu seiner Mutter Stefania, für die er das Lied geschrieben hat. Mit ihr will er seinen Geburtstag nachfeiern.