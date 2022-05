ESC-Finale in Turin : Ein Abend ganz im Zeichen von Blau-Gelb

Es war wie immer spannend bis – fast – zuletzt. Genau so soll es sein beim Eurovision Song Contest (ESC), deswegen wurde die Vergabe der Punkte immer wieder angepasst und verfeinert. Was zunächst wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Vereinigten Königreich und Schweden aussah, wurde schließlich ein so überlegener Sieg des seit Wochen haushohen Favoriten, dass die Konkurrenten nur demütig applaudieren und gratulieren konnten. Die Jurys hatten noch das Vereinigte Königreich vorne gesehen, mit 283 Punkten, gefolgt von Schweden (258) und Spanien (231). Die Ukraine lag nur auf Platz vier, die Band Kalush Orchestra hatte 91 Punkten weniger als der Brite Sam Ryder. Dann aber wurden die Zuschauer-Punkte nach und nach dazu addiert – angefangen mit dem Land auf dem letzten, dem 25. Platz. Dazu aber später.

Es war weit nach Mitternacht, als die Zuschauerpunkte endlich für Kalush Orchestra bekannt gegeben wurden: 439. Zusammen waren das unglaubliche 631 Punkte. Nur der Portugiese Salvador Sobral kam 2017 auf noch mehr Punkte: 758. Zwar fehlten am frühen Sonntagmorgen dann noch die Punkte für die drei besser platzierten, aber im Grunde war absehbar, dass weder Spanien (am Ende wurden es 459 Punkte), noch Schweden (438) oder das Vereinigte Königreich (466) auch nur annähernd herankommen konnten.

Kein Sieg nur aus Mitleid

Die Begeisterung war grenzenlos, bei Zuschauern wie auch bei Kalush Orchestra. Sie hatten eine grandiose Darbietung geboten, ein ums andere Mal in den Tagen von Turin. Und auch im großen Finale des ESC. Es wäre nicht fair zu sagen, sie hätten nur gewonnen, weil ihr Land derzeit so einem unermesslichen Leid ausgesetzt ist. Quasi aus Mitleid. Dennoch verstanden sich die sechs Künstler eben nicht nur als Künstler, sondern auch als Botschafter ihrer unter Beschuss liegenden Heimat. Die ersten Worte von Sänger Oleh Psiuk waren darum auch ein Dankeschön für all die Unterstützung: „Dieser Sieg ist für alle Ukrainer.“

Noch kurz vor dem Finale hatte er erzählt, dass er sich Sorgen um seine Familie in der Heimat mache. Vor allem natürlich um seine Mutter Stefania, für die er das Lied, das Kalush Orchestra in Turin sangen, überhaupt geschrieben hat. Und das vor dem ESC schon im vergangenen Jahr. „Ich habe meiner Mutter nie einen Song gewidmet“, sagte Psiuk. „Und ich kann auch nicht einmal sagen, dass unsere Beziehung in der Vergangenheit besonders eng gewesen ist. Aber eines weiß ich: Sie hat ein Lied verdient. Es ist das Beste, was ich je für sie gemacht habe.“

Sein Lied „Stefania“ verselbständigte sich schon nach kurzer Zeit: Es wurde zur Hymne eines ganzen Landes, nachdem Wladimir Putin im Namen Russlands die Ukraine überfallen ließ. Plötzlich bekam das Lied eine neue Bedeutung – es ging nicht mehr nur um die Liebe zur Mutter, sondern auch zum Mutterland. Da heißt es zum Beispiel: „Ich werde immer meinen Weg nach Hause finden, selbst wenn die Straßen zerstört sind.“ Aus heutiger Sicht klingt das fast prophetisch, was Psiuk da lange vor dem Krieg aufgeschrieben hat.

„Helft Mariupol, helft Asowtal – sofort!“

Kalush Orchestra punktete vor allem bei den Zuschauern mit einer bewegenden Inszenierung auf der Bühne. Es waren weniger die HipHop- und Breakdance-Einlagen und mehr die folkloristischen Klänge, die manchen fast zu Tränen rührten. Dazu die riesigen traurigen Augen einer geschundenen Mutter, die bittend, fast flehentlich ihre Hände dem Publikum entgegenstreckte – LED-Wände auf der Rückwand und am Boden machten es möglich. Am Ende rief Psiuk: „Helft der Ukraine, Mariupol, helft Asowstal – sofort!“ War das etwa eine Politisierung des vermeintlich unpolitischen Song Contests?