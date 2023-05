Ausgerechnet die beiden Länder, die seit Wochen bei den Buchmachern ganz vorne liegen, trafen schon im ersten Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) aufeinander. Es war im Grunde also nur die Frage, wer die anderen acht sein würden, die ins Finale am Samstag einziehen. So daneben haben die Wettquoten noch nie gelegen, dass gleich zwei Favoriten hätten scheitern können: Loreen, die 2012 schon einmal mit „Euphoria“, einem der kommerziell erfolgreichsten ESC-Lieder überhaupt, das Finale in Baku gewonnen hatte, schaffte es genauso wie der Finne Käärijä, der eigentlich Jere Pöyhönen heißt.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Sein „Cha Cha Cha“ ist eine höchst effiziente Ballermann-Nummer, die rau daherkommt, aber die Liverpool-Arena noch jedes Mal zum Toben bringt. Das neongrüne Flamenco-Jäckchen, das nur aus Ärmeln besteht, dazu die schwarze Hose mit den herausstehenden Zacken und seine Tanzschritte, die ein wenig an einen Gorilla, aber auch einen Bagger, der seine Arme ausfährt, erinnern – der 29 Jahre alte Rapper aus Vantaa in Finnland ist schon jetzt Kult. Sein Lebensmotto: „Wenn’s verrückt ist, ist’s ’ne Party“.

Die Schwedin weiß genau, was sie will

Loreen hingegen spielt und singt schlichtweg in ihrer eigenen Liga. Die 39 Jahre alte Schwedin mit berberisch-marokkanischer Herkunft weiß genau, was sie will. Das mussten auch die Produzenten der ESC-Shows erfahren, die ihr erst ausreden wollten, sich unter eine – angeblich – 1,8 Tonnen schwere Leinwand auch in Liverpool zu legen, wie sie es beim Vorentscheid, dem Melodifestivalen in ihrer Heimat getan hatte. Doch in Loreens Welt gibt es den Satz „Du kannst nicht“ nicht, wie sie dazu nur kurz zu Protokoll gab.

So liegt sie auch auf der großen ESC-Bühne wie eingeklemmt zwischen zwei Leinwänden, die sie von unten und oben beleuchten und Loreen dann nach und nach den Platz einräumen, den sie braucht um ihre bizarren Tanzbewegungen zu absolvieren. Das Ganze ist stimmig und passt irgendwie auch zu ihrem Lied „Tattoo“, der kraftvollsten Popballade des gesamten ESC-Jahrgangs. Und dass sie nicht nur eine grandiose Performerin ist, sondern auch grandios singen kann, ist seit 2012 weithin bekannt.

Hinter den beiden Favoriten öffnete sich ein weites Feld der Möglichkeiten. Keiner der verbliebenen 13 ragte so klar heraus, dass er oder sie sich sicher sein konnte. Eher andersherum: Aserbaidschan flog hoch verdient hinaus. Die Wuschelkopf-Zwillinge Tural und Turan Baghmanov, die sich als Duo TuralTuranX nennen, boten eine sterbenslangweilige Flower-Power-Klampfen-Nummer („Tell Me More“), die weder in Schwarzweiß, noch dann in Farbe überzeugte. Maltas Trio The Busker wollte mit „Dance (Our Own Party)“ zu viel. Die drei ehemaligen Straßenmusikanten hüpften von einem Bühnenbild zum nächsten, versuchten bemüht eine Geschichte zu erzählen, wie aus Nerds coole Discoboys werden. Die Zuschauer aber blieben dabei auf der Strecke.

Schräger kann ein Auftritt kaum sein

Die vielleicht größte Überraschung des Abends: Die Monty-Python-Truppe aus Kroatien steht im Finale. Schräger kann ein Auftritt kaum sein, bei dem die Herren am Ende in Unterwäsche dastehen. Ihr Lied „Mama ŠČ!“ steckt dabei voller Anspielungen. In ihm soll es nicht etwa nur um eine Mutter gehen, die einen Traktor kauft, sondern um Diktatoren wie Wladimir Putin, der sich wie ein Kind aufführt und einen Krieg anfängt. Auch sein Verbündeter, der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko wird zwischen den Zeilen erwähnt, hatte er doch Putin zu seinem 70. Geburtstag einen Traktor geschenkt. Für Kroatien ist es in jedem Fall ein großer Erfolg: Seit 2010 schaffte es das Land nur zweimal ins Finale.