Der Italiener Marco Mengoni tritt in Liverpool schon zum zweiten Mal beim ESC an. Im Interview erzählt er, was sich seit seiner ersten Teilnahme verändert hat, was er von den Wettquoten hält und was sein großes Ziel in diesem Jahr ist.

Fast allein auf der Bühne: Marco Mengoni singt „Due vite“ bei der Generalprobe zum ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in der Liverpool-Arena. Bild: AP

Herr Mengoni, vor zehn Jahren sind Sie schon einmal für Italien beim Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö angetreten und kamen mit Ihrem Lied „L’essenziale“ auf den siebten Platz. Was hat sich für Sie durch die Teilnahme beim ESC geändert?

Ich war damals erst 24, seither habe ich mich als Künstler stark weiterentwickelt. Ich habe viel gearbeitet, mehrere Alben fertiggestellt, habe viele Konzerte gegeben. Das sind Erfahrungen, die ich damals noch gar nicht hatte. Ich meditiere heute auch, habe ganz andere Prioritäten im Leben. Dieses Jahr will ich den ESC einfach nur genießen.

Um am ESC teilnehmen zu können, mussten Sie erst auch wieder das Festival della Canzone Italiana in Sanremo gewinnen. Ist ein Sieg in Sanremo noch besser als ein Sieg beim ESC?

Sanremo spielt in Italien eine ganz besondere Rolle, und ich bin ein italienischer Künstler. Mein Sieg in diesem Jahr kam für mich völlig überraschend. Der ESC aber bot mir ganz andere Möglichkeiten. Ich wollte schon immer auch außerhalb Italiens auftreten, und diese Chance habe ich erst durch den ESC bekommen.

Stand für Sie vorher schon fest, dass Sie, sollten Sie in Sanremo gewinnen, auch noch einmal zum ESC fahren würden?

Ja. Denn beim ersten Mal konnte ich nicht jeden Moment in Malmö so richtig genießen. Dieses Mal nutze ich diese Gelegenheit. Ein zweites Mal zum ESC fahren zu können, ist eine Chance, die nicht viele bekommen. Darum war klar für mich, da trete ich auf jeden Fall noch einmal an, absolut, zu 100 Prozent.

In Deutschland gibt es viele etablierte Künstler, die nicht beim ESC antreten wollen, weil sie befürchten, es könnte ihrer musikalischen Karriere schaden.

Der ESC hat mich erst international bekanntgemacht, seither gebe ich Konzerte auch außerhalb Italiens, im Oktober gehe ich wieder auf Europatournee. Für mich war der ESC ein Geschenk, für das ich dankbar bin. Und wie gesagt, ich bin darum gerne ein zweites Mal gekommen.

Wie beim ersten Mal gibt es auch in Liverpool bei Ihnen keine große Show, Sie stehen allein auf der großen Bühne und singen Ihr Lied „Due vite“.

2013 war ich allein auf der Bühne, dieses Mal ist es schon ein wenig anders. Ich wollte etwas machen, das eine Verbindung zu meinem Lied hat, das zeigt, um was es im Text geht. Ich habe zwar keine Tänzer, aber auf der Videoleinwand sind zwei Akrobaten zu sehen, die die beiden Leben, die ich besinge, darstellen sollen. In meinem Lied geht es um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die unterschied­liche Leben führen, bewusst und unbewusst, die Trost in Momenten von Freude und Verzweiflung suchen. Die Höhen und Tiefen stellen die beiden Akrobaten dar.

Es stand nicht von Anfang an fest, dass Sie „Due vite“ nach Sanremo auch beim ESC singen würden.

Nach Sanremo bin ich zurück ins Studio gegangen und habe an meinem neuen Album gearbeitet, „Materia (Prisma)“, das sehr persönlich und intim ist. Viele Lieder mag ich ganz besonders, auch weil sie mir so nahe gehen. Da ich mich nicht sofort entscheiden musste, habe ich gezögert. Ich brauchte eine Weile, aber „Due vite“ ist das richtige Lied für mich und diese Zeit.

Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich sind immer direkt fürs Finale qualifiziert. Das ist zum einen nicht ganz fair, zum anderen aber kann es auch von Vorteil sein, durch ein Halb­finale zu müssen: Man hat mehr Zeit auf der Bühne zu proben, und man hat Gelegenheit, einmal mehr sein Lied einem Millionenpublikum zu präsentieren. Wie sehen Sie das?

Ich würde mich gerne einem Halbfinale stellen. Ich finde, für alle sollten die gleichen Regeln gelten. Ich bräuchte nicht noch mehr Proben oder Generalproben, aber gleich zweimal vor einem Millionenpublikum auftreten zu können, ist schon auch von Bedeutung. So ist es wirklich nicht ganz fair.

Verfolgen Sie, auf welchem Platz die Wettbüros Sie sehen?

Nein. Überhaupt nicht. Zahlen interessieren mich nicht. Das macht mir nur Druck, und es verunsichert mich. Ich will Spaß haben, und ich will dieses Mal alle Künstler aus allen 37 Ländern treffen. Das ist mein großes Ziel. In Malmö habe ich das leider nicht geschafft.