Tagebuch aus Turin (2) : Warum darf Turin den Eurovision Song Contest austragen?

Die Feier zur Eröffnung des ESC in Turin am 8. Mai 2022. Bild: EPA

Turin hat sich herausgeputzt für diesen Eurovision Song Contest (ESC), den ersten seit mehr als 30 Jahren in Italien. An fast jedem Laternenmast der Stadt hängt ein Willkommensgruß: „Torino, che Spettacolo!“ Dreimal konnte Italien bisher gewinnen, vor 2021 schaffte das zuletzt Toto Cutugno im Jahr 1990 mit „Insieme: 1992“. Im Jahr darauf fand der 36. „Concorso Eurovisione della Canzone“, wie der ESC damals offiziell hieß, in Rom statt. In den späten Neunziger- und auch in den Nullerjahren verzichtete Italien allerdings auf eine Teilnahme, das Sanremo-Festival war dem Land über Jahre genug.

Die Erste, die für Italien siegreich war, war Gigliola Cinquetti 1965. Sie holte mit „Non ho l’età“ („Ich bin nicht alt genug“) den zehnten „Gran Premio Eurovisione della Canzone“ nach Neapel. Und wie ihr Lied schon sagte, war Cinquetti damals noch so jung, dass die Vierundsiebzigjährige am Samstag beim Finale in Turin auch noch einmal auftreten kann.

Dieses Jahr also Turin. Das hat die Stadt am Po zunächst natürlich den Vorjahresgewinnern zu verdanken, der Rockband Måneskin, die mit „Zitti e buoni“ den ESC überhaupt wieder nach Italien holte. Danach bewarben sich 17 Städte um die Ausrichtung des Contests, darunter Florenz, Genua, Rom, Sanremo und Triest. In die engere Auswahl aber kamen nach ein paar Wochen Bologna, Mailand, Pesaro, Rimini und Turin.

Die Anforderungen an den Austragungsort sind hoch, zum Katalog gehört unter anderem ein internationaler Flughafen in der Nähe und genügend Hotelzimmer. Meist scheitert es aber an der Halle oder der Arena, die nicht nur sechs Wochen verfügbar sein muss (und welche Veranstaltungshalle in einer großen Stadt steht schon einfach mal so eineinhalb Monate leer) und auch genügend Platz für mindestens 8000 bis 10.000 Zuschauer bieten muss.

Im Oktober bekam Turin, die Hauptstadt der Region Piemont im Norden Italiens, den Zuschlag. Grund dafür war vor allem die Multifunktionshalle Pala Olimpico, die Platz für fast 16.000 Zuschauer bietet. Sie liegt im südlichen Stadtteil Santa Rita, direkt neben dem Stadio Olimpico Grande Torino und dem Messegelände. In der Mehrzweckhalle, 2005 vom japanischen Architekten Arata Isozaki erbaut, fanden während der Olympischen Winterspiele 2006 die Eishockeyturniere statt. Geplant in ihr sind zudem künftig die ATP Finals im Herrentennis. Auch dafür wird schon fleißig überall in den Fußgängerzonen der viertgrößten Stadt Italiens geworben.

Turin, das etwa so viele Einwohner wie Hamburg hat, ist vor allem eine Wirtschaftsmetropole. In der Region beheimatet sind Marken wie Fiat und Olivetti, Lavazza und Nutella. Insofern wundert man sich, warum der ESC von der kanadischen Kosmetiklinie Moroccanoil gesponsert wird, dazu von Booking.com (Hauptsitz in Amsterdam) und der spanischen Billigfluglinie Vueling. Der ESC aber ist ja ein internationales Ereignis, und wenn auch nicht in Kanada, so findet doch in den Vereinigten Staaten, also gleich nebenan, seit diesem Jahr ein American Song Contest statt.

Turin war aber auch einst ein wichtiges Machtzentrum in Europa, als Hauptstadt des Herzogtums Savoyen, später des Königreichs Sardinien und kurz sogar als erste Hauptstadt des vereinigten Italiens. Dutzende Paläste und Residenzen sind erhalten, das historischen Barockzentrum ist seit 1997 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Und noch etwas hütet Turin seit vielen Jahrhunderten und inzwischen für den Vatikan: die Sindone.

Touristenattraktion ist ein Grabtuch

Das Grabtuch Jesus, in das er nach der Kreuzabnahme eingehüllt worden sein soll, zieht jedes Jahr Zehntausende in die Stadt, auch wenn es gar nicht zu sehen ist. Selbst in diesen Tagen bilden sich Schlangen im Turiner Dom, um einen Blick auf im Grunde nichts zu erhaschen. Das Tuch, fast 4,50 Meter lang und gut einen Meter breit, zeigt und enthält allerlei Spuren: menschliches Blut, Wasser- und Brandflecken sowie Pollen von Blüten, die nahelegen, dass sich das Tuch einst in der Region Palästinas befunden haben könnte.

Wie alt es ist, weiß niemand zu sagen, seit 1578 jedenfalls ist es in Turin und seit 1983 Eigentum des Heiligen Stuhls. Demgemäß gezeigt wird es nur, wenn der Papst seine Zustimmung gibt, meist geschieht das, wenn er selbst sich auf den Weg nach Turin macht, zuletzt kam Papst Franziskus 2020, davor 2015. In dieser ESC-Woche ist wohl nicht damit zu rechnen.

Doch man kommt auch mit eher weltlichen Gelüsten in Turin gut über die Runden, wie Tausende angereiste ESC-Fans derzeit sicher bestätigen werden. Das Piemont, was so viel wie „am Fuße der Berge“ bedeutet, ist bekannt für seine Weine, Barolo, Barbera, Barbaresco. Darüber hinaus für Trüffel und Käse und besonders auch für Fleisch: Rindfleisch mit Barolo (Spezzatino al Barolo) zum Beispiel oder Kaninchen mit Paprika (Coniglio ai peperoni). Ein Genuss für zwischendurch sind die Wurstwaren etwa Salame al Tartufo Bianco di Alba (Salami mit weißem Trüffel) oder Schinken aus dem Vigezzo-Tal.

Aber auch in Italien wird die vegetarische Küche immer beliebter. Ein Geheimtipp in der zentralen Markthalle von Turin, dem Mercato Centrale Torino, mit seinen Essensständen ist die „Trattoria Vegetale“ von Antonio Chiodi Latini mit seinen ungewöhnlichen Gerichten: roher grüner Spargelsalat, Artischocken mit Walnüssen und Zitrone, zum Nachtisch vielleicht eine Torta Gianduia. Das ist noch eine Turiner Spezialität: Gianduia ist eine Schokoladenmischung mit Haselnusspaste, die während der Regentschaft Napoleons in der Stadt erfunden wurde.