Tagebuch aus Turin (1) : Klare Favoriten und die Unbekannte Corona

Der Eurovision Song Contest ist eröffnet. Beim großen Empfang in Turin war auch Malik Harris dabei. Doch der Deutsche muss sich noch gehörig steigern, wenn er im Finale Chancen haben will.

„Willkommen bei der Eurovision“ hieß es am Sonntagabend um kurz nach halb sieben auch für Malik Harris. Und das auf Deutsch. Es war seine Begrüßung auf dem türkisen Teppich, dem offiziellen Beginn des Eurovision Song Contests (ESC) in Turin. Auch wenn der Teppich nicht in Turin, sondern außerhalb der Stadt vor dem Palast von Venaria Reale, einem kleinen Ort nördlich der italienischen Metropole, ausgerollt worden war. Dort gab es einen echten Begrüßungsmarathon, der einige Stunden dauerte, und bei dem natürlich auch der Bürgermeister von Turin, Stefano Lo Russo, nicht fehlte. Dazu „Mr. Eurovision“, der Generalsekretär des ESC, der Schwede Martin Österdahl. Man konnte ihm die Erleichterung förmlich ansehen: Er hatte die Verantwortung für den Song Contest ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 übernommen, als kein ESC stattfinden konnte.

Kurz bevor Malik Harris als drittletzter Teilnehmer endlich auf dem türkisen Teppich erschien, hatte es aufgehört zu regnen, was angenehm war für die deutsche ESC-Hoffnung. Harris – schwarzes offenes Hemd, rotglänzender Anzug, weiße Turnschuhe – hatte sich genauso in Schale geworfen wie all die anderen Teilnehmer aus den 40 Ländern, die in diesem Jahr auf einen Sieg in Turin hoffen. Er sei nicht nervös, sagte Harris. „Ich genieße jede Minute.“ Und natürlich ist er auch stolz, für Deutschland antreten zu dürfen.

Jede Menge Generalproben

Zwei lange Wochen dauert der ESC in diesem Jahr. Schon Ende April gingen die Proben los: Die Erste auf der großen Bühne war die Albanerin Ronela Hajati mit ihrem Lied „Sekret“, gefolgt von den Kandidaten aus Lettland und Litauen sowie dem Appenzeller Marius Bear, der mit „Boys Do Cry“ für die Schweiz an den Start geht. In dieser Reihenfolge werden die vier auch am Dienstagabend beim ersten Halbfinale antreten.

Nach zwei Bühnenproben von einmal 30 und einmal 20 Minuten folgen für die ersten 17 Halbfinalisten noch jeweils drei Generalproben, zwei an diesem Montag und eine am Dienstag. Die zweite Generalprobe ist dabei von allergrößter Bedeutung, denn diese schauen sich die Juroren an und stimmen danach auch schon über die Auftritte ab. Die Juroren machen 50 Prozent der Entscheidung aus. Das Ganze wiederholt sich dann mit dem zweiten Halbfinale, in dem 18 Kandidaten am Donnerstagabend gegeneinander antreten.

Malik Harris, der als Kandidat eines der „Big Five“-Länder direkt im Finale gesetzt ist, reiste mit seiner Delegation erst am Donnerstag an. Am Abend hatte er dann schon seine erste Probe, die zweite folgte am Samstagnachmittag. Erst am kommenden Freitag stehen für ihn die beiden Generalproben fürs Finale an, und wieder entscheiden die Jurys schon am Vorabend des Finals, das am Samstagabend – nach der dritten Generalprobe am Nachmittag – als großer Höhepunkt des gesamten ESC folgt.

Masken, Tests und saubere Hände

Zu den Favoriten zählt der Vierundzwanzigjährige und sein Lied „Rockstars“ derzeit nicht. Die Wettbüros sehen ihn auf Platz 24. Doch noch hat er eine Woche, um aufzuholen. Bis zum Samstag kann noch viel passieren. Eine der großen Unbekannten ist – Corona. Die Portugiesen hatten schon einen ersten Fall, ein Mitglied der Delegation befindet sich seither in Isolation.

Das „Hygiene-Protokoll“ beim ESC ist streng. Schon zur Begrüßung bekam jeder 60 (!) Masken ausgehändigt, dazu drei Fläschchen Desinfektionsmittel für die Hände. Zudem musste vorab ein Test gemacht werden, dazu ein weiterer am Ankunftstag. Am PalaOlimpico, dem ehemaligen Olympia-Gelände von Turin, wurde eigens ein großes Testzentrum eingerichtet. Dort muss jeder, ob Künstler oder Journalist, alle drei Tage zum Test erscheinen, wer nicht kommt oder positiv ist, verliert automatisch seine Akkreditierung.

Eigentlich aber mag kaum jemand mehr an „die dunklen Zeiten“ im vergangenen Jahr beim ESC in Rotterdam denken, als uns die Pandemie noch fest in ihrem Griff hatte, wie Martin Österdahl es in seiner Grußbotschaft schreibt. Sie dürfte schon ein paar Tage alt sein. Am Sonntagabend sprach er von „schwierigen Zeiten“ und meinte damit den Krieg in der Ukraine. Immerhin haben es die ukrainischen Vertreter rechtzeitig nach Turin geschafft und konnten auch über den türkisen Teppich laufen. Die Band Kalush Orchestra, die morgen Abend beim ersten Halbfinale als Sechste auf die Bühne gehen, werden bei jedem ihrer Auftritte hier besonders bejubelt – natürlich auch vor der einstigen Residenz des Königshauses Savoyen in Venaria Reale. Laut Wettbüros sehen sie derzeit wie die klaren Sieger des diesjährigen ESC aus.