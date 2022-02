Eurovision Song Contest : Diese sechs Kandidaten sind im deutschen ESC-Vorentscheid

Der ESC 2022 findet im italienischen Turin statt. Gastgeber Italien hat seinen Teilnehmer schon gefunden, traditionell geschieht das auf dem Sanremo-Festival. Auch der schwedische Vorentscheid Melodifestivalen ist ein nationales Ereignis. Deutschland hingegen findet seit Jahren kein Konzept. In diesem Jahr hat eine „ESC-Fachjury“ ihr Urteil gefällt, wer für Deutschland antreten könnte.

Diese sechs Teilnehmer haben es bis in den deutschen Vorentscheid geschafft, ihre Namen und Lieder wurden am Donnerstag erstmals vorgestellt:

Eros Atomus (Nachname Isler) nimmt mit dem selbst geschriebenen Lied „Alive“ teil. Der Zweiundzwanzigjährige aus Flensburg, der mit elf Geschwistern aufgewachsen ist, hat vor vier Jahren an „The Voice of Germany“ teilgenommen. In der Castingshow belegte Eros Atomus den vierten Platz. Sein damaliger Konkurrent Ben Dolic war 2020 ESC-Kandidat für Deutschland, der Grand Prix wurde coronabedingt abgesagt.

Die Nummer zwei der möglichen Kandidaten war schon einmal bei einem ESC-Vorentscheid, im Jahr 2017: Felicia Lu (Kürbiß). Die Sechsundzwanzigjährige aus Bayern ist in Salzburg aufgewachsen und lebt heute in Wien. Sie ist Songwriterin und hat einen eigenen Youtube-Kanal. Ihr selbst geschriebenes Lied heißt „Anxiety“.

Auch mit dabei sind Maël & Jonas aus Koblenz. Das Duo hat einen „energetischen Song“, der von Wiedergutmachung handelt: „I Swear To God“. Maël ist 26 Jahre alt, Jonas erst 20. Die beiden kennen sich aber schon seit mehr als zehn Jahren und lernten sich beim Gitarrenunterricht kennen. Zusammen erreichten sie 2020 den dritten Platz bei „Voice of Germany“.

Die nächste Vorentscheid-Finalistin war vor zwei Jahren schon einmal im Dschungelcamp – mit „In This Together“ steuerte sie den Titelsong zu der Reality-Show bei. Emily Roberts (Vater ist Engländer, Mutter Deutsche) ist 28 Jahre alt, kommt aus Hamburg und lebt in Berlin. Ihr Lied ist astreine Pop-Musik und heißt kurz und bündig: „Soap“.

Die Band Nico Suave & Team Liebe will positive Energie mit „Hallo Welt“ verbreiten: Nico Suave, 43 Jahre alt, ist in Menden im Sauerland aufgewachsen. Der ehemalige Briefträger rappt seit er 16 Jahre alt ist auf Deutsch und schreibt seine eigenen Texte. Zum Team Liebe gehören EMY, die Erzieherin von Suaves Kindern, der gebürtige Berliner NKSN und die in Kiel aufgewachsene Deutschtürkin Buket.

Malik Harris aus Landsberg am Lech ist der sechste im Bunde, Sohn des amerikanischen Moderators Ricky Harris. Sein Lied „Rockstars“ sei ist wie „eine Therapiesitzung mit mir selbst“, sagt der Vierundzwanzigjährige über das ebenfalls selbst geschriebene Lied, eine musikalische Mischung aus Pop, Rock und Rap.

Wie kam die Entscheidung zustande?

Eine „ESC-Fachjury“ hat schon ihr Urteil gefällt, ohne dass überhaupt ein Name eines Künstlers bis zum Donnerstag bekannt geworden wäre. Klar ist immerhin, dass 944 Bewerbungen eingegangen sind – von ganz jungen und unbekannten, aber auch etablierten Künstlern –, und das die „ESC-Jury“ aus „Musikexpertinnen und -experten“ der Hörfunkprogramme der ARD (Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2) sowie „aus Alexandra Wolfslast, Chefin der deutschen ESC-Delegation“ besteht.

Der deutsche Vorentscheid findet am 4. März statt

Abschließend entscheidet das Publikum: Vom 28. Februar an wird es ein Online-Voting geben – „für die vorgestellten Acts auf den Webseiten der neun ARD-Popwellen“. Für die sechs ist der 4. März dann „der große ARD ESC-Tag“ des deutschen Vorentscheid. Die Popwellen werden den ganzen Tag ihre Lieder spielen, die Hörer können derweil schon einmal abstimmen. Abends dann übertragen alle dritten Programme der ARD um 20.15 Uhr die Sendung „Germany 12 Points – der deutsche ESC-Vorentscheid“. Einzige Konstante der Show: Barbara Schöneberger, die ein weiteres Mal moderieren wird. Dass der NDR die für ihn vergleichsweise wichtige Sendung mal wieder in den dritten Programmen versteckt und nicht nach der stets quotenstarken „Tagesschau“ im Ersten zeigt, verrät schon wieder, welchen Stellenwert dem Grand Prix zugebilligt wird. Da hilft es auch nicht, dass die ESC-Beiträge danach viel im Radio in ganz Deutschland gespielt werden sollen.

Sicher kann einer der sechs für eine Überraschung beim ESC-Finale am 14. Mai sorgen, große Chancen aber hat erstmal keiner von ihnen, wenn er oder sie sich nicht Gehör über Deutschlands Grenzen hinaus verschaffen kann – und das am besten schon vor der Endrunde in Turin. Da helfen auch keine hoffnungsfrohen Rückblicke in die Vergangenheit. Turin war bisher durchaus kein schlechter Austragungsort für Deutschland: Dort gewann Tennisspieler Alexander Zverev im Herbst das ATP-Finale, Deutschland stand bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Turin auf Platz zwei im Medaillenspiegel, und 1990 besiegte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft England im Halbfinale in der Stadt und wurde später dann Weltmeister.