Corona-Liveblog : Geldstrafe für Bolsonaro wegen missachteter Corona-Regeln

Erstes deutsches Kreuzfahrtschiff sticht wieder in See +++ „Sehr seltene“ Corona-Mutation in Bordeaux entdeckt +++ Hausärzte warnen vor Ansturm auf Praxen bei Ende der Impf-Priorisierung +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.