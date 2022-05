ESC-Tagebuch aus Turin (5) : Die schrägsten Typen bleiben im zweiten Halbfinale auf der Strecke

Der Abend begann in Schwarz-Rot-Gelb. Ein gutes Zeichen? Wohl kaum. Die Moderatoren Alessandro Cattelan, Laura Pausini und Mika hatten sich nur – in genau diese Farben gekleidet – nebeneinander gestellt. Laura Pausini wechselte später ebenfalls zu schwarz, Mika schlüpfte in einen pinkfarbenen Anzug. Das war es auch schon. Allerdings war das zweite Halbfinale auch der erste Auftritt von Malik Harris auf der großen Bühne des Eurovision Song Contest (ESC) in Turin, der deutsche Finalist durfte am Donnerstagabend als eine Art Pausenfüller sein Lied „Rockstars“ vorstellen.

Es war das Halbfinale der schrägen Männer, das am Dienstag war das Halbfinale der traurigen Frauen gewesen. Und gleich zwei der schrägsten Typen flogen raus, obwohl ihnen die Wettbüros kurz zuvor noch durchaus Chancen auf ein Weiterkommen eingeräumt hatten. Aber weder Achille Lauro für San Marino noch Michael Ben David für Israel und auch nicht Circus Mircus aus Georgien schafften es. Bei letzteren und ihrem Lied „Lock Me In“ traf Jules Verne auf die Beatles, der flamboyante Achille Lauro packte vergeblich einen rosa Stier bei seinen silbernen Hörnern und gab einen Stripper bei seinem Lied „Stripper, Michael Ben David scheiterte mit seiner perfekt durchchoreographierten Tanznummer zum Lied „I.M.“, einem Plädoyer, sich als schwuler Mann nicht zu verstecken, so wie es seine Familie lange von ihm wollte.

Auch der Australier Sheldon Riley besingt in „Not The Same“ sein eigenes Schicksal. Und auch wenn er in den Proben schon bessere Auftritte hatte, gehörte er zu den zehn, die am Donnerstag ins Finale einzogen. Der 23 Jahre alte Riley, dessen Vater von den Philippinen stammt, seine Mutter hat schottisch-irische Wurzeln, hat das Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus. Weil der Aufbau auf der Bühne länger dauert als bei allen anderen Teilnehmern, musste Mika eigens Zeit schinden. Riley steht auf einer Treppe wie gefangen in einem Kostüm mit Schleppe, an der er schwer zu ziehen hat, denn sie ist mit Sandsäcken um 40 Kilogramm beschwert. Das Ungetüm schleppt er dann zum Ende seines Auftritts die Treppe hoch, um sich oben von einer Glitzer-Maske zu befreien, was ihm zunächst nicht gelingen wollte. Darunter hervor kam dann ein anderer, ein gestärkter, selbstbewusster Mann. So zumindest die Idee, er wirkte allerdings eher eingeschüchtert, so erstmals vor ganz großem Publikum.

Eine ganze Reihe herausragender Sänger und Sängerinnen

Ein wenig Schrägheit hatte schon den Abend eingeleitet. Für Finnland tritt in diesem Jahr eine der international erfolgreichsten Bands des Landes an, The Rasmus. Ihr etwas schwermütiges „In The Shadows“ von 2003 war ihr bislang größter Hit. In ihrem ESC-Beitrag „Jezebel“ geht es um ein Mädchen, das sich selbstbewusst nimmt, was sie will. Es sei eine Hommage an jede starke, moderne und emanzipierte Frau, sagt Sänger Lauri Ylönen.

Die Inszenierung ließ aber doch Fragen offen. Die Federn im Haar des Sängers kennt man schon länger, stehen sie doch für seine unterschiedlichen Bühnenpersönlichkeiten, in diesem Fall für einen Raben. Aber was sollte der gelbe Regenmantel und der gelbe Luftballon, den er fliegen lässt? Das erinnerte sehr an Stephen Kings „Es“ und den bösen Clown Pennywise. Düster ging es auch weiter, mit vor allem großen schwarzen Ballons. The Rasmus aber wissen noch immer zu begeistern, vor allem durch Ylönens unverkennbar leicht rauchige Stimme.