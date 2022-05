Bild: AFP

Tschechische Republik

Da fliegt Italien gehörig was um die Ohren. We Are Domi lässt mal eben ein Dutzend antiker Statuen in die Luft gehen. Das sieht bombastisch aus, dazu noch die Lichteffekte, das ist Energie pur, die dabei – man muss es dieser Tage sagen – verschwendet wird. Und dann nennt sich das Ganze auch noch „Lights Off“! Die ­drei Krawallmacher um Sängerin Dominika Hašková bieten ­besten Electro-Dance-Pop, der gut in London und auf Ibiza ankommt. Und damit auch beim ESC. Vielleicht Platz zehn.