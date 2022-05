Deutscher ESC-Kandidat : Als Selfmademusiker zum ESC

Am Flügel von Freddie Mercury: Malik Harris bereitet sich im Mastermixstudio in Unterföhring auf seinen großen Auftritt in Turin vor. Bild: Finn Winkler

Seinen Weg zum Erfolg pflastern schon jetzt Dutzende Goldene Schallplatten. Allerdings hat nicht er sie bekommen, sondern vergangene Größen der Musikszene, und das zu einer Zeit, als Malik Harris noch nicht einmal geboren war. Rod Stewart etwa mit „Every Beat Of My Heart“ – „in Würdigung für mehr als 250.000 verkaufte Tonträger“, wie es auf der Plakette dazu heißt. Oder Supertramp: Die britische Popband bekam Gold schon für „25.000 in der Schweiz verkaufte Langspieltonträger“ ihres Klassikers „Breakfast In America“. Und Boney M., gleich daneben, sogar Platin für 500.000 in Deutschland verkaufte Exemplare von „Nightflight To Venus“. Die angestaubten Preise in ihren Bilderrahmen zieren fast alle Wände des Mastermix­studios in Unterföhring. Und noch etwas gibt es zu bestaunen: den Flügel, auf dem einst Freddy Mercury bei den Münchner Konzerten von Queen in die Tasten haute.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Wieso sich die Platten und der Flügel im Mastermixstudio befinden, weiß keiner hier so genau zu sagen. Wahrscheinlich kamen sie über die Musicland-Studios des Produzenten Giorgio Moroder, die sich bis in die Achtzigerjahre im Untergeschoss des Arabella-Hochhauses im Münchner Stadtteil Bogenhausen befanden, nach Unterföhring, zu einer Zeit, als der Tonmeister Jürgen Koppers noch das Sagen hatte. Nach seinem Tod 2006 übernahm Stefan Gienger die Ge­schäftsführung. Quasi zum Inventar im Studio gehört auch Deutschlands diesjährige Grand-Prix-Hoffnung, der 24 Jahre alte Selfmademusiker Malik Harris. „Bis Corona habe ich hier auf der Couch geschlafen“, erzählt Harris. Nur zum Wäschewaschen sei er noch nach Hause gefahren.