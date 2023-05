Bild: AP

Das Duo Teya & Salena tritt für Österreich beim ESC 2023 an.

1. Österreich

Ein Fluch gleich zu Beginn. Wenn das mal gut geht. Doch das Duo Teya & Salena kommt ja nicht allein, sondern marschiert mit einer roten Armee an Frauen über die Bühne. Teodora Špirić aus Wien (rechts) und Selina-Maria Edbauer aus Leoben prangern mit „Who The Hell Is Edgar?“ die schlechte Bezahlung von Künstlern auf Spotify an. Selbst wenn Edgar Allan Poe das Lied geschrieben hat. Hat er nicht. Ihm würde die Inszenierung auch gefallen. Eine Freude, den beiden zuzusehen. Und zuzuhören. Top Ten!