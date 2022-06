Wegen russischem Angriffskrieg : Eurovision Song Contest 2023 findet nicht beim Sieger Ukraine statt

Der Eurovision Song Contest wird 2023 nicht in der Ukraine stattfinden. Das teilte die Europäische Rundfunkunion am Freitag in Genf mit. Über eine mögliche Alternative wird bereits diskutiert.

Der nächste Eurovision Song Contest (ESC) findet wegen des russischen Angriffskriegs nicht beim diesjährigen Sieger Ukraine statt.

Das teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Freitag in Genf mit. Stattdessen wolle man Gespräche mit der BBC führen, ob der ESC 2023 in Großbritannien ausgerichtet werden könne.

Auch der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bestätigte die Entscheidung der EBU.

In diesem Jahr gewann die ukrainische Band Kalush Orchestra in Turin mit ihrem Lied „Stefania“, was mehr als 161 Millionen Menschen in aller Welt verfolgten. Allerdings nicht in Russland, das den ESC nach seinem Ausschluss auch nicht übertrug, was unter anderem den Zuschauerrückgang im Vergleich zum Vorjahr erklärt, als 189 Millionen Menschen den ESC in Rotterdam verfolgten.

Insgesamt geht die Europäische Rundfunkunion (EBU) davon aus, dass das Interesse am ESC weiter gewachsen ist: Demnach stieg die Zuschauerzahl von 2021 auf 2022 um 4,5 Prozent.