Auktion der ESC-Sieger : Kalush Orchestra versteigert seine Siegertrophäe

Die gläserne Trophäe in Form eines Mikrofons, die Kalush Or­chestra für den Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) in Turin bekommen hatte, ist am Sonntagabend meistbietend für 900.000 Dollar über Facebook versteigert worden. Käufer ist Whitebid, eine digitale Handelsplattform für Kryptowährungen mit Sitz in Estland. Für die etwa 840.000 Euro will die ukrainische Band um Sänger Oleh Psiuk unter anderem drei Drohnen des Typs PD-2 für die Armee in ihrer Heimat kaufen, um damit die Soldaten im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Die Drohnen könnten für Erkundungs- und Aufklärungsflüge eingesetzt werden oder auch Munition, Medika­mente und Hilfsgüter ins Kriegsgebiet bringen, teilten die Künstler mit. Über Facebook be­dankten sie sich ausdrücklich beim Team Whitebid, „das jetzt der rechtmäßige Ei­gentümer unserer Trophäe ist“.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Darüber hinaus gab es auch den rosafarbenen Strickhut zu gewinnen, den Oleh Psiuk in Turin getragen hatte und der zu seinem Markenzeichen geworden war. Er wurde unter all denen verlost, die in den vergangenen zehn Tagen einen Betrag in Höhe von 200 ukrainischen Hrywnja (rund fünf Euro) online gespendet hatten. Auf diesem Weg waren noch einmal gut elf Millionen Hrywnja für den „guten Zweck“ zusammengekommen, was 55.000 Einzelspenden und rund 350.000 Euro entspricht. Der Hut ging in die Ukraine.

Die Auktion endete, kurz bevor die diesjährigen ESC-Gewinner bei einem Konzert vor dem Brandenburger Tor in Berlin auftraten und ihr Siegerlied „Stefania“ sangen. Mit der Wohltätigkeitsveranstaltung, Teil einer Reihe von Konzerten unter dem Motto „Save Ukraine – #StopWar“, sollten Spenden für Krankenhäuser in der Ukraine eingeworben werden. Ne­ben der irischen Rockband U 2 wandte sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer Videobotschaft an die 15.000 Zuschauer. „Wir stehen an eurer Seite“, sagte der SPD-Politiker. „Wir schicken Waffen in die Ukraine und brechen so mit der langjährigen deutschen Tradition, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern.“ Zudem versprach Scholz, Deutschland werde sich am Wiederaufbau des Landes beteiligen. Pläne würden schon geschmiedet.

Am Montag teilte der öffentlich-rechtliche Sender der Ukraine, Suspilne, über Instagram mit, dass das Kalush Orchestra nun einen neuen Kristallpokal bekommen soll.