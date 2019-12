Regnerischer dritter Advent : Es wird stürmisch – und wärmer

Am dritten Advent regnet es vielerorts. Dazu wird es in den kommenden Tagen deutlich milder. Im Norden kann es zu stürmischen Böen, im Mittelgebirge und den Alpen auch zu Orkanböen kommen.

Statt weißer Flocken kommt am dritten Advent viel Regen vom Himmel: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, ziehen atlantische Tiefausläufer über Deutschland hinweg und sorgen für wechselhaftes, teils windiges Wetter. Dazu wird es in den kommenden Tagen wieder deutlich milder. Bis in die neue Woche hinein erwartet der DWD frühlingshafte Höchstwerte von bis zu 15 Grad.

Der dritte Advent beginnt der Vorhersage zufolge mit vielen Wolken, dazu breitet sich von Südwesten her Regen aus. Am Nachmittag kann dem DWD zufolge im Alpenvorland und in der Nordhälfte Deutschlands auch mal die Sonne rauskommen. Die Höchstwerte erreichen 7 bis 13, im Alpenvorland sowie im südlichen Oberrheingraben 15 Grad. Im Norden kann es zu stürmischen Böen, in den Gipfeln der Mittelgebirge und Alpen auch zu Orkanböen kommen.

Die kommende Woche beginnt laut DWD im Süden trocken und zeitweise sonnig, im Rest des Landes bleibt es stark bewölkt. Dem DWD zufolge breitet sich von der Mitte etwas Regen nach Norden aus. Die Höchstwerte erreichen 6 bis 11 Grad. Der Wind schwächt sich demnach ab. Am Dienstag klettern die Höchstwerte dann wieder auf milde 7 bis 15 Grad.

Am Samstag war ein starkes Sturmtief über den Schwarzwald gezogen. Ein Mann wurde am Feldberg in Baden-Württemberg von einer Lawine verschüttet. Er sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bergwacht sei im Einsatz. Weitere Details waren zunächst unklar. Der Feldberg ist mit 1493 Metern der höchste Mittelgebirgsgipfel in Deutschland.