Saison in Nepal gestartet : Erste Gipfelerfolge an der Annapurna I

Die Achttausender-Saison in Nepal ist am vergangenen Wochenende mit den ersten Gipfel­erfolgen gestartet. Nachdem die ersten Expeditionen Ende März im Basislager der Annapurna I, dem mit 8091 Metern zehnthöchsten Berg der Erde, angekommen waren, konnte ein nepalesisches Team nun am Samstag die Fixseile bis zum Gipfel anbringen. Die ersten Expeditionsteilnehmer folgten. Unter ihnen war auch Sheikha Asma Al Thani. Für das Mitglied der qatarischen Herrscherfamilie war es schon die siebte Achttausender­besteigung. Laut dem nepalesischen Tourismusministerium wollen in diesem Jahr 16 Frauen und 38 Männer aus dem Ausland auf die Annapurna I steigen.

Weil das Wetter und die Bedingungen am Berg in den vergangenen Wochen einen Aufstieg nicht zuließen, waren einige Expeditionsteilnehmer zwischendurch für einige Tage in die Stadt Pokhara am Phewa-See geflogen, auf der Südseite der Annapurna. Auch am Samstag war das Wetter Berichten von Expeditionsteilnehmern zufolge nicht optimal, starker Wind erschwerte den Aufstieg. Aufgrund der Wetterprognosen wählten die Expeditionsteams unterschiedliche Strategien für ihren Gipfelversuch.

Wegen des für Sonntag angekündigten Schneefalls entschieden sich einige für diesen Montag als Gipfeltag. Allerdings drängt die Zeit: Einige der Sherpas und Hochträger werden bereits am 8167 Meter hohen Dhaulagiri I, westlich der Annapurna gelegen, erwartet, um dort ebenfalls die Route mit Fixseilen abzusichern sowie die Hochlager mit Zelten und Sauerstoffflaschen auszustatten.

Das Annapurna-Massiv gilt aufgrund der massiven Niederschläge und der damit verbundenen Lawinengefahr als besonders gefährlich. In der Annapurna-Region wird dreieinhalb Mal so viel Jahresniederschlag gemessen wie am Fuß des Mount Everest. Wegen der Topographie hatten Bergsteiger insbesondere in der Vergangenheit und ohne GPS immer wieder Schwierigkeiten, den tatsächlich höchsten Punkt des Bergs zu finden.

Die Annapurna I ist ein lang gezogener Kamm, der sich von Ost nach West erstreckt. Wie genaue Überprüfungen im vergangenen Jahr ergaben, soll auch Reinhold Messner bei seinem Aufstieg mit Hans Kammerlander durch die Nordwestwand des Bergs 1985 den höchsten Punkt verfehlt haben.