Als Hermann Buhl am Abend des 3. Juli 1953 auf dem Gipfel des Nanga Parbat stand, hatte er ein Problem. Die Gipfeletappe hatte er im Alleingang absolviert. Niemand war da, der den Österreicher in den Minuten dieses Triumphs hätte fotografieren können; Selfies wurden erst viele Jahrzehnte später erfunden. Buhl rammte deshalb seinen Eispickel in den Schnee, daran befestigte er einen Tiroler Wimpel und fotografierte die Szenerie. Der Beweis für die Erstbesteigung des mit 8125 Metern neunthöchsten Bergs der Welt.

Gegen halb drei Uhr in der Nacht war Buhl am Gipfeltag vom Lager V in 6850 Metern Höhe aufgebrochen. Otto Kempter, der später losging und die Verpflegung für die beiden im Rucksack hatte, holte ihn nicht ein und kehrte irgendwann um. Unterhalb des 7910 Meter hohen Vorgipfels deponierte Buhl seinen Rucksack. Mit dabei hatte er jetzt nur noch einen Anorak, eine Kamera, Reservehandschuhe, Skistöcke, Eispickel, eine Flasche mit Coca-Tee und Pervitin. Pervitin ist ein Metamphetamin, das auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Buhl nahm zwei Tabletten. Gegen 18.30 Uhr, 16 Stunden nach dem Aufbruch, stand er auf dem Gipfel.

Es war eine lange Gipfeletappe – sowohl hinsichtlich der Höhenmeter als auch der Strecke. Doch was folgen sollte, war noch deutlich fordernder.

Erst nach 40 Stunden war er zurück im Lager

Schon auf den ersten Metern des Abstiegs verlor Buhl ein Steigeisen, das er zwar noch festhalten, aber nicht mehr befestigen konnte. An einen Felsblock lehnend verbrachte er die Nacht stehend unter freiem Himmel und holte sich Erfrierungen an den Füßen. „Das Rasten tut mir gut, wenn es auch nur ein Stehen ist. Ich döse vor mich hin, nicke hie und da ein wenig ein, reiße mich wieder hoch, dann schüttelt mich wieder ein Kälteschauer, alles erträglich, nur die Füße werden langsam gefühllos, denn ich kann sie nicht bewegen“, schrieb Buhl später darüber. Erst nach 40 Stunden war er zurück im Lager V.

Die Expedition auf die Beine gestellt hatte Karl Maria Herrligkoffer in Erinnerung an seinen Halbbruder Willy Merkl, der in den 1930er Jahren zwei Nanga-Parbat-Expeditionen geleitet hatte und im Juli 1934 an dem Berg gestorben war. Im Nachgang zu dieser tragisch verlaufenen Expedition, bei der vier deutsche Bergsteiger und mehrere Sherpas starben, stilisierten die Nationalsozialisten den Nanga Parbat zum „Schicksalsberg der Deutschen“.

Dass Herrligkoffer sich 1953 für die Rakhiot-Flanke entschied, war ungewöhnlich und ist nur mit dem Gedenken an seinen Halbbruder zu erklären. Vier Expeditionen waren dort in den 1930er-Jahren tragisch gescheitert. Eine Erkundungsexpedition, an der auch Heinrich Harrer, einer der Erstdurchsteiger der Eiger-Nordwand teilnahm, hatte 1939 gezeigt, dass der Aufstieg über die Diamir-Flanke erfolgsversprechender sein würde.

1962, wieder war Herrligkoffer Expeditionsleiter, fanden Teilnehmer einer deutschen Expedition tatsächlich eine Route durch die Diamirflanke auf den Gipfel. Anderl Mannhardt, Siegfried Löw und Toni Kinshofer gelang damit der erst zweite Aufstieg zum Gipfel. Diese Route, auch Kinshofer-Route genannt, gilt heute als Normalroute.

Der Nanga Parbat sollte nicht der einzige Achttausender-Erfolg von Hermann Buhl bleiben. 1957 gehörte er zu den Erstbesteigern des Broad Peak (8051 Meter). Wenige Tage später starb er an der Chogolisa (7668 Meter). Buhls auf dem Gipfel des Nanga Parbat zurückgelassener Eispickel wurde 1999 von japanischen Bergsteigern gefunden. Er ist heute im „Messner Mountain Museum Corones“ auf dem Südtiroler Kronplatz ausgestellt.