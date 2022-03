Erdrutsch in Peru : Schlammlawine begräbt dutzende Häuser unter sich

Heftige Regenfälle in der nordperuanischen Region La Libertad haben am Dienstag einen Erdrutsch ausgelöst, der bis zu 80 Häuser erfasste. Mehrere Personen werden vermisst.

Im Norden Perus sind am Dienstag mindestens sechs Menschen nach einem Erdrutsch vermisst gemeldet worden. Der Erdrutsch habe nach ersten Informationen zwischen 60 und 80 Häuser erfasst, sagte der Gouverneur der Region La Libertad, Manuel Llempén, dem Rundfunksender RPP. Der Erdrutsch ereignete sich demnach am Morgen in dem Anden-Dorf Retamas.

Jorge Luis Escobar, ein Vertreter des Gesundheitsministeriums, sagte dem Sender N television, unter den Vermissten seien auch drei Kinder. Berichte über Todesfälle lagen zunächst nicht vor. Mehrere Menschen wurden von Nachbarn aus den Schlamm-Massen geborgen. Die Anwohner durchbrachen dabei Dächer und Mauern, um zu den eingeschlossenen Menschen vorzudringen.

Der Erdrutsch wurde vermutlich durch heftige Regenfälle ausgelöst. Präsident Pedro Castillo sagte den Opfern des Unglücks Hilfe zu. Verteidigungsminister José Gavidia und der Leiter des Zivilschutzes begaben sich in die Unglücksregion. Die Bewohner des Dorfes Retamas leben überwiegend vom Bergbau. Das Dorf liegt rund 500 Kilometer nördlich von Lima. In den feuchten Sommern gibt es in den Anden in Peru häufig Erdrutsche.