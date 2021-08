Endometriose : Schmerzen bis zur Ohnmacht

Tabea S. aus Köln wurde regelmäßig ohnmächtig, so stark waren ihre Schmerzen. „Es war, als würde mir jemand ein Messer in den Unterleib rammen und es dann hin und her bewegen. Man konnte mich in der Zeit vor der ersten OP nicht alleine lassen.“ Immer wieder hält Tabea S. inne, wenn sie von diesen Schmerzen berichtet. Die 27-Jährige leidet an Endometriose, einer chronisch entzündlichen Krankheit, bei der sich Gewebe ähnlich der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter ansiedelt. Fachleute schätzen, dass zehn bis 15 Prozent aller Frauen in gebärfähigem Alter davon betroffen sind – häufig, ohne überhaupt davon zu wissen. Damit ist das Leiden so verbreitet wie Diabetes, ohne auch nur ansatzweise so bekannt zu sein.

Das liegt vor allem an der Vielfalt der Symptome, weshalb die Erkrankung als „Chamäleon der Gynäkologie“ bezeichnet wird. Die Endometrioseherde, die den gesamten Bauchraum, aber auch andere Organe befallen können, verhalten sich zyklisch wie die Gebärmutterschleimhaut, was heißt: Sie bluten während der Menstruation und können so Entzündungen und Zysten verursachen. Ein Heilmittel gibt es nicht. Die Pille im Langzeitzyklus, eine Ernährungsumstellung oder alternative Heilmethoden lindern lediglich die Symptome. Sylvia Mechsner leitet das Endometriose-Zen­trum der Charité in Berlin und sagt: „Nicht selten werden Betroffene erst diagnostiziert, wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Bis dahin leben sie über viele Jahre mit unerträglichen Schmerzen, die ihre Lebensqualität stark einschränken.“