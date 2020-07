Von etwa 3.30 Uhr an : Endlich ist mal wieder ein Komet zu sehen

Kometen haben Himmelsguckern Geduld abverlangt in letzter Zeit – jahrelang hat sich kein helles Exemplar mehr blicken lassen. Nun aber scheint C/2020 F3, genannt Neowise, die Enttäuschungen besonders der vergangenen Monate, in denen hoffnungsvolle Schweifsterne beim Anflug an die Sonne auseinanderbrachen, statt zu eindrucksvollen Himmelserscheinungen zu werden, vergessen zu machen.

„Der Komet lässt sich problemlos mit bloßem Auge am Morgendämmerungshimmel ab etwa 3.30 Uhr beobachten“, sagt Roger Leifert von der Volkssternwarte Aachen. „Man sucht ihn am besten zuerst mit dem Feldstecher und dann mit freiem Auge.“

Voraussetzung ist ein klarer, dunstfreier Himmel mit freiem Blick nach Nordosten, denn der Komet steht nur für kurze Zeit und wenige Grad über dem Horizont, bevor ihn das Licht der aufgehenden Sonne überstrahlt. Auf Fotografien zeigt Neowise einen für Kometen typischen Staubschweif. Mit bloßem Auge erscheint er als langgezogenes Wölkchen. Der Komet wurde am 27.März mit dem Weltraumteleskop Neowise entdeckt. Am 3.Juli erreichte er den sonnennächsten Punkt seiner langgestreckten Bahn; er kam dabei der Sonne etwas näher als der Planet Merkur.

Nächster Besuch in etwa 6800 Jahren

Wie alle Kometen stammt er aus den kalten, äußeren Zonen des Sonnensystems. Meist ist es ein unscheinbares Himmelsobjekt. Nun jedoch sorgt die Wärme der Sonne dafür, dass Eis unter seiner Oberfläche verdampft, große Mengen Staub mit sich reißt und die gut sichtbare Kometenatmosphäre sowie den Schweif erzeugt. Wie sich der Schweif weiter entwickelt, lässt sich nicht exakt vorhersagen. Sicher ist, dass sich Neowise wieder von der Sonne entfernt. Dabei dürfte sein Eis- und Staubausstoß abnehmen. Am 23. Juli passiert er den erdnächsten Punkt seiner Bahn, wobei „Nähe“ in astronomischen Maßstäben zu verstehen ist: Sein engster Abstand wird 103 Millionen Kilometer betragen, 270 Mal weiter als bis zum Mond.

Wer Neowise betrachten möchte, muss sich beeilen: Zwar ist nicht auszuschließen, dass er in den kommenden Tagen noch besser zu sehen sein wird, wahrscheinlicher aber ist, dass er wegen der zunehmenden Sonnenentfernung langsam verblasst. Im Lauf der Woche ist er sowohl vor Sonnenaufgang im Nordosten als auch nach Sonnenuntergang im Nordwesten zu sehen, tief am Horizont und im Dämmerlicht.

Morgens bietet die helle Venus eine Orientierung, sie befindet sich ein gutes Stück rechts des Kometen. Mitte Juli wechselt Neowise an den Abendhimmel und wird dort längere Zeit nach Sonnenuntergang am dunklen Himmel zu sehen sein. Man findet ihn dann etwa auf halber Höhe zwischen Horizont und der Sternformation des Großen Wagens. Wer ihn verpasst, sollte nicht auf ein Wiedersehen hoffen: Seinen nächsten Besuch wird Neowise in etwa 6800 Jahren abstatten.