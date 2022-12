Zwei neue Minerale entdeckt : Das Geheimnis des El Ali Meteoriten

In einer Gesteinsprobe aus Somalia entdecken Forscher zwei noch nie in der Natur gefundene Mineralien. Nun ist das Interesse groß – doch der Meteorit, von dem die Probe stammt, ist verschwunden.

Aus dem All: Die Probe des Meteoriten von El Ali enthält zwei zuvor nicht in der Natur gefundene Mineralien. Bild: Nick Gessler/Duke University

Der Geologe Chris Heard war sichtlich stolz, als er kürzlich auf einem Symposium an der Universität der kanadischen Provinz Alberta in Edmonton in einem Vortrag zwei neu entdeckte Mineralien beschrieb, von denen die Fachwelt bisher glaubte, sie kämen in der Natur nicht vor. Noch ungewöhnlicher als die Entdeckung selbst war aber der Hintergrund, der es überhaupt möglich gemacht hatte, dass Heards Forschungsteam diese Eisenphosphat-Mineralien identifizieren konnte.

Die Geschichte beginnt nämlich mit Kamelhirten in der Region Hiran in Somalia. Seit Generationen machten die Wanderhirten mit ihren Herden an einem ungewöhnlichen Stein halt, der scheinbar wahllos in der flachen, offenen Savannenlandschaft in der Nähe des Orts El Ali herumlag. Sie benutzten den etwa zwei Meter großen, leicht metallisch glänzenden Brocken als Schleifstein für ihre Messer und Dolche. Die Hirten spannen auch Legenden über den Ursprung des Steins, denn er passte so überhaupt nicht in die sonst felsenlose Landschaft. Weil islamische Aufständische in Somalia immer wieder in der Region Hiran wüteten, wagten sich aber keine Geologen in die Gegend. Als eine Gruppe von Prospektoren auf der Suche nach Opalen vor drei Jahren auf die Hirten traf, wurde sie auf den seltsamen Stein aufmerksam. Mit einem Hammer lösten die Prospektoren ein kleines, etwa 90 Gramm wiegendes Fragment und brachten es in ihre Geologenwerkstatt nach Mogadischu.

Ein Gewicht von mehr als 15 Tonnen

Weil sich die Prospektoren den Ursprung des Steins nicht erklären konnten, zersägten sie die Probe in zwei Stücke. Eines schickten sie nach Alberta an den weltweit bekannten Meteoritenexperten Heard. Das andere Stück ging an ein Institut der Duke Universität im amerikanischen Bundesstaat North Carolina, das ebenfalls auf die Identifizierung von Meteoriten spezialisiert ist. Wenige Monate später kehrten die Geologen mit einem Lastwagen an den Fundort zurück, luden den Stein auf und machten sich auf den Weg nach Mogadischu. Kurz vor der Ankunft in der somalischen Hauptstadt wurde die Ladung aber vom Militär konfisziert. Weil die Behörden vermuteten, der Stein habe etwas mit den Islamisten zu tun, brachten sie ihn in eine bewachte Lagerhalle in der Nähe des Hafens. Immerhin wurde der Stein dort gewogen. Er brachte ein Gewicht von mehr als 15 Tonnen auf die Waage.

Unterdessen analysierte Chris Heard in Kanada das Gesteinsfragment. Er stellte fest, dass es sich um einen Eisen-Meteoriten der Klasse IAB handelte. Sein enormes Gewicht von mehr als 15 Tonnen machte den bei El Ali entdeckten Stein zum neuntgrößten Meteoriten, der je auf der Erdoberfläche gefunden wurde. Solche Meteoriten sind mehrere Milliarden Jahre alt, sie stammen noch aus der Frühzeit des Sonnensystems. Wann dieser mächtige Stein in Somalia landete, ist nicht klar. Sowohl Verwitterungsspuren an seiner Oberfläche als auch Legenden der Hirten deuten darauf hin, dass es vor mehreren Hundert Jahren geschehen sein musste.

Heard reichte die Gesteinsprobe dann an seinen ebenfalls an der Universität von Alberta tätigen Kollegen Andrew Locock weiter, zur intensiven Untersuchung mit dem Elektronenmikroskop. Dieser entdeckte winzige mineralische Bruchstücke in der Probe, die aus einem ungewöhn­lichen Eisenphosphat mit jeweils neun Eisen-, zwölf Sauerstoffatomen sowie einem Phosphoratom bestanden. Die Stücke stellten sich als zwei völlig neue Mineralien heraus, deren Existenz bisher nur aus Laborversuchen bekannt war. Das Team nannte eines nach dem Fundort des Meteoriten Elaliit und das zweite nach einer Forscherin der amerikanischen Weltraumbehörde NASA, Lindy Elkins-Tanton, Elkinstantonit.

Kaum war der Stein als Meteorit identifiziert worden, wollten mehrere Forschergruppen weitere Bruchstücke unter­suchen. Bei ihren Nachfragen in Somalia stellte sich aber heraus, dass der Stein in der Zwischenzeit aus der Lagerhalle in Mogadischu verschwunden war. Angeblich wurde der Brocken auf ein Schiff ge­laden, das nach China unterwegs war. Empfänger und Bestimmungsort sind den Hafenbehörden aber nicht bekannt.

Nun fragen sich die Forscher, wo sich der 15 Tonnen schwere Brocken befindet. Wer weiß, wie viele Geheimnisse aus der Kinderstube des Sonnensystems noch in diesem Stein stecken? Die Probe, die den kanadischen Forschern zur Verfügung stand, wog schließlich nur 70 Gramm – also weniger als ein hundertstel Promille des Gesamtgewichts des eigentümlichen Meteoriten.