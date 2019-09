Neues Ranking : Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt

Aktualisiert am

Die österreichische Hauptstadt gilt einer neuen Studie als lebenswerteste Stadt der Welt. Deutschland taucht in den Top 10 nicht auf. Den letzten Platz belegt dieselbe Stadt wie 2018.

Blick auf die Hofburg in Wien: Hier lässt es sich aushalten. Bild: dpa

Wien ist laut einer britischen Studie die lebenswerteste Stadt der Welt. In der am Mittwoch veröffentlichten, jährlich erscheinenden Rangliste der Economist Intelligence Unit (EIU) lag die österreichische Hauptstadt wie bereits im Jahr 2018 vor der australischen Stadt Melbourne, gefolgt von Sydney, Osaka und Calgary. Eine deutsche Stadt schaffte es nicht in die Top 10.

Insgesamt befinden sich acht europäische Städte unter den 20 lebenswertesten Metropolen der Welt. Jahrelang hatte Melbourne die Spitzenposition verteidigt, bis mit Wien im vergangenen Jahr erstmals eine europäische Stadt die Liste anführte. Paris rutschte in diesem Jahr nach den teils gewaltsamen Protesten der „Gelbwesten“-Bewegung hingegen um sechs Plätze ab. Die französische Hauptstadt kam nur noch auf Rang 25.

140 Städte wurden anhand von Kriterien wie Lebensstandard, Kriminalitätsrate, Gesundheitsversorgung, Kulturangebot, Umweltsituation, Schulsystem und städtische Infrastruktur bewertet. Wien erreichte ein fast perfektes Ergebnis von 99,1 Punkten von 100. Erstmals wurden in diesem Jahr auch die Folgen des Klimawandels in die Bewertungen mit aufgenommen – Faktoren wie extremes Wetter, Überschwemmungen und Hitzewellen. „Wir sehen Klimawandel als globales Phänomen, das die Lebensqualität von Städten auch ganz vorne im Ranking bedroht“, heißt es in der Studie.

Mit großem Abstand zu Lagos (Nigeria), Dhaka (Bangladesch) und Tripolis (Libyen) landete Damaskus auf dem letzten Platz. Auch 2018 war die syrische Hauptstadt das Schlusslicht der untersuchten Städte.

Zu den Aufsteigern, welche die Studie über fünf Jahre misst, gehören Moskau, Belgrad, Hanoi, Kiew und Abidjan. Zu den Absteigern zählen Detroit, Asunción, Tuinis, Caracas und Tripolis.