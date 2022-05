Alte Bauernregel stimmt nicht : Die Heißheiligen kommen

Eigentlich müsste es in den kommenden Tagen eisig werden – zumindest, wenn man alten Bauernregeln glaubt. Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia – besser bekannt als kalte Sophie – heißen die Heiligen, nach denen die Tage ab dem 11. Mai benannt sind. Eigentlich sollen sie uns noch einmal Spätfrost bescheren.

Dieser Glaube beruht auf mittelalterlichen Erfahrungen und sollte Landwirte vor Frostschäden durch eine zu frühe Aussaat bewahren. Erst nachdem sich die Eisheiligen verabschiedet haben, soll das mildere Frühlingswetter beginnen.

„Böden sind jetzt schon sehr trocken“

Die Realität sieht allerdings anders aus. Am Mittwoch verzeichnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) den bisher heißesten Tag des Jahres. Die Temperaturen stiegen am Oberrhein und an der Bergstraße auf bis zu 31 Grad. In Brandenburg und Berlin erreichte die Waldbrandgefahr die höchste Stufe. „Man sollte jetzt schon anfangen kräftig zu gießen“, empfiehlt Andreas Friedrich vom DWD. „Die obersten Bodenschichten sind bereits sehr trocken, was besonders für Flachwurzler und Blumen schlecht ist.“ Der Naturschutzbund (NABU) empfiehlt angesichts des trockenen Wetters, Tränken für Vögel und andere Tiere aufzustellen. „Die anhaltende ­trockene Witterung macht Vögeln und Insekten zu schaffen“, teilt der NABU mit.

In den kommenden Tagen soll es wieder etwas abkühlen. Frostgefahr in der Nacht besteht jedoch nicht. Die Geschichte der Eisheiligen ist spätestens mit Voranschreiten des Klimawandels nur noch eine Bauernregel aus ferner Vergangenheit. „Durch die Veränderungen des Klimas sind die Tage des letzten Frostes immer weiter nach vorne gerutscht“, sagt Meteorologe Friedrich. Dass es Mitte Mai noch einmal friert, komme nur noch in absoluten Ausnahmefällen vor. „‚Heißheilige‘ wäre deutlich passender“, sagt der Fachmann.

Weitaus drastischere Folgen der Klimaerwärmung gehen aus dem UN-Dürrebericht hervor, der am Mittwoch auf der 15. Weltbodenkonferenz in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, vorgestellt wurde. Demnach sind seit dem Jahr 2000 die Zahl und die Dauer von Dürreperioden global gesehen um 29 Prozent gestiegen. Der dadurch entstandene wirtschaftliche Schaden wird demnach allein für die Jahre von 1998 bis 2017 mit rund 124 Milliarden Dollar (117 Milliarden Euro) beziffert.

Mehr zum Thema 1/

„Land trocknet aus, fruchtbarer Boden verwandelt sich in Staub“, warnte Ibrahim Thiaw, der Exekutivsekretär des inter­nationalen Abkommens zum Schutz der Böden (UNCCD). „Dürren gehören zu den größten Bedrohungen einer nachhaltigen Entwicklung.“ Allein in diesem Jahr sind nach UN-Angaben fast 160 Millionen Kinder schwerer und anhaltender Dürre ausgesetzt, mehr als 2,3 Milliarden Menschen weltweit sind unzureichend mit Wasser versorgt. Bis zum Jahr 2040 könnte nach UN-Schätzungen jedes vierte Kind weltweit von Wassermangel betroffen sein.