Ärger in Sardinien : Eine Frau als Schoko-Dessert – Empörung in Italien

Eine mit Schokolade übergossene Frau auf dem Dessert-Buffet des Golfo Aranci Hotels in Sardinien erhitzt die Gemüter. Kritiker sprechen von einem „Mangel an Respekt vor Frauen.“

Eine mit Schokolade übergossene Frau auf dem Dessert-Buffet eines Hotels auf Sardinien hat in Italien Empörung ausgelöst. Ein Manager aus Mailand hatte vergangene Woche auf dem Netzwerk Linkedin ein Foto der Frau veröffentlicht. In einem Bikini liegt sie auf einer weißen Tischdecke zwischen Obst und verschiedenen Desserts.

Der Personal-Manager kommentierte das Bild mit „Der weibliche Körper als Objekt“. Er sei sprachlos gewesen als er die Szene in dem Hotel in Golfo Aranci sah. Der Mailänder war mit seiner 14 Jahre alten Tochter über den italienischen Feiertag Ferragosto (15. August) dort im Urlaub. Laut dem Hotelgast kommentierte die Teenagerin die Darbietung so: „Papa, wie eklig, das ist kein Land, in dem man sich verwirklichen kann.“

Das Foto verbreitete sich schnell im Internet und italienische Politiker wurden auf den Vorfall aufmerksam. Die stellvertretende Vorsitzende der Fünf-Sterne-Partei, Alessandra Todde, zeigte sich entsetzt über solch einen Vorfall in der heutigen Zeit. Auf ihrem Instagram-Profil forderte sie ein Umdenken in Italien. Das fragwürdige Gleichgewicht der Gesellschaft müsse durch Bildung und Vorbilder verändert werden. Laura Boldrini von der demokratischen Partei (PD) nannte es auf demselben Netzwerk „eine primitive Darstellung, die von einem völligen Mangel an Respekt vor Frauen zeugt“. Die Reaktion der betroffenen Hotelkette lasse sie ratlos zurück.

Mehr zum Thema 1/

In einer ersten Reaktion drückte diese ihr Bedauern aus. „Wir ergreifen sofortige Maßnahmen, um mit diesem Vorfall konstruktiv umzugehen und sicherzustellen, dass sich in Zukunft kein Kunde in irgendeiner Weise beleidigt fühlen sollte“, heißt es in einer ersten Stellungnahme unter dem Beitrag des Mailänders. Am Donnerstag folgte eine weitere Entschuldigung. Respekt vor Gästen und Mitarbeitenden habe absolute Priorität. Diese Episode verhelfe zum Nachdenken und dazu, „mehr Energie darauf zu verwenden, dass unsere Werte auf allen Unternehmensebenen und von unseren Partnern gelebt werden“.