Bibliothek in Mönchengladbach : Ein Buch kehrt zurück – nach fast 60 Jahren

Fast 60 Jahre lang hat die Stadtbibliothek in Mönchengladbach ein Buch von Friedrich Engels entbehrt. Kürzlich gab der Entleiher es zurück. Warum hat Christian Martin es so lange behalten?

Herr Martin, Sie haben kürzlich nach fast 60 Jahren ein Buch an die Stadt­bibliothek Mönchengladbach zurück­gegeben. Heute leben Sie im südfran­zösischen Villeneuve-lès-Avignon. Was haben Sie für einen Bezug zu Deutschland?

Ich habe sogar einen Bezug zu Ihrer Zeitung: Im Wintersemester 1965/1966 und im Sommersemester 1966 war ich ­Student der Germanistik an der Universität Heidelberg. Da habe die F.A.Z. abonniert – zum ermäßigten Tarif. Und Mitte August 1968 verbrachte ich eine Woche in Prag, das war die Zeit des ­Prager Frühlings. Dort konnte man am Kiosk „Le Monde“ und die F.A.Z. kaufen, das habe ich mir bis heute gemerkt. Und meine Lieblingsjournalistin ist Michaela Wiegel, Ihre aktuelle Frankreich-Korrespondentin.

Das freut uns! Kommen wir zum Anlass des Anrufs: Was haben Sie in Mönchengladbach gemacht, wo Sie vor 60 Jahren das Buch ausgeliehen haben?

In den Jahren 1963 und 1964 war ich Soldat bei den französischen Streitkräften in Deutschland. Vorher war ich schon Student der Germanistik und Anglistik. Deswegen interessierte ich mich für die deutsche und die englische Sprache. So wurde ich Dol­metscher für Englisch und Sekretär des fran­zösischen Ver­bindungsoffiziers im Hauptquartier Rhein­dahlen, in dem verschiedene Verbände der britischen Streitkräfte und der NATO stationiert waren. Das Hauptquartier Rheindahlen lag im Westen von Mönchengladbach, deswegen habe ich dort anderthalb Jahre gelebt. Ich durfte aber nur zivil gekleidet spazieren gehen, weil ich ja im britischen Gebiet war.

Sie haben dann ein Buch von Friedrich Engels mit drei Schriften ausgeliehen: „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“, „Der Deutsche Bauernkrieg“ und „Soziales aus Russland“. Was hat Sie daran inter­essiert?

Der Bauernkrieg. Ich interessierte mich damals sehr für Martin Luther. Als ­Germanist und Protestant. Die Haltung Luthers während der Bauernkriege war für mich ein Problem. Ich wollte mich des­wegen mit Engels’ Position dazu auseinandersetzen. Als Sekretär und Übersetzer hatte ich genug Zeit und habe einen Dozenten aus Bonn getroffen, der mir dieses Buch empfohlen hat. Und dann bin ich zur Bibliothek gefahren, und die hatten das Buch tatsächlich. Ich habe es mit großem Interesse gelesen. Und dann verschwand es unter einem Berg von Unterlagen, die man im Laufe des Lebens so stapelt.

Wann haben Sie es wiedergefunden?

Seit 1975 lebe ich in Villeneuve-lès-Avi­gnon. Als ich vor einigen Monaten 80 wurde, habe ich mir vorgenommen, drei große Stapel mit Unterlagen durchzu­gehen, die sich auf meinem Schreibtisch und in ­Kartons angesammelt hatten. Unter diesen Stapeln tauchte dann das Buch von Engels auf, es war sehr klein, DIN A­ 5 und etwa einen Zentimeter dick. Da kamen die ganzen schönen Erinnerungen an diese Zeit wieder hoch. Ich hatte damals nur sechs Arbeitsstunden am Tag und zwei freie Tage die Woche, deswegen habe ich nebenbei noch Deutsch- und Englischunterricht für Engländer gegeben. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich war eher Student als Soldat.

Haben Sie denn auch einen Schreck bekommen, weil Sie das Buch so lange nicht zurückgegeben hatten?

Ja, klar. In meinem hohen Alter möchte man, soweit es geht, alles regeln, was man falsch gemacht hat. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und ich habe der Bevölkerung in Mönchengladbach lange die Möglichkeit genommen, dieses Buch auszuleihen. Das tut mir sehr leid. ­Deswegen habe ich das Buch zurück­geschickt und einen Entschuldigungsbrief dazugelegt. Das hat mich mehr als acht Euro gekostet, ich musste extra zur Post gehen. Auf der Briefmarke ist ein Gebäude aus Villeneuve-lès-Avignon zu sehen.

Hatten Sie Sorge, dass Sie vielleicht eine Strafe zahlen müssen?

Nein, darauf bin ich erst gekommen, als ich Artikel über die Rückgabe des Buchs gelesen habe. Aber der Chef der Bibliothek war ja sehr nett und hat keine Gebühren verlangt. Er hat mir zwei Umschläge geschickt, in einem lagen die Zeitungsartikel. Da habe ich mich köstlich amüsiert. Das war sehr erfreulich, das hätte ich nie erwartet.

Hat Sie das Buch eigentlich mit Martin Luther versöhnt?

Luthers Einstellung zum deutschen Bauernkrieg 1525 war nicht so einfach. Er hat zwar manchmal über den Adel gelästert, aber auch mal über „die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“ ge­schimpft. Ich habe verstanden, dass Luther da einfach nicht so gut informiert war und nicht wusste, dass die Adligen die Bauern ermordet hatten. So etwas hat mich als Student interessiert. Ich hatte später einen Lehrauftrag an der Universität von Avignon über neuere deutsche Geschichte und über deutsche Literatur. Und ich habe mich in den vergangenen 50 Jahren ganz rege für die Partnerschaft zwischen Villeneuve-lès-Avignon und Rheinbach bei Bonn engagiert. Deswegen bin ich froh, dass in Deutschland wegen des Buchs niemand sauer auf mich ist.