In fast allen deutschen Badegewässern lässt es sich bedenkenlos schwimmen. Und auch im restlichen Europa steigt die Qualität des Badewassers. Besonders gut ist es in Küstennähe.

Sommer, Sonne, Badespaß: Mit steigenden Tempera­turen zieht es Hitzegeplagte für eine erfrischende Abkühlung ins Wasser. Doch wie steht es um die Wasserqualität? Die Europäische Umweltagentur (EEA) veröffentlichte am Freitag ihren jährlichen Untersuchungs­bericht in Kopenhagen. Das Ergebnis: Die Mehrheit von 2300 untersuchten Badegewässern in Deutschland (90,2 Prozent) wies im vergangenen Jahr eine „exzellente“ Wasserqualität auf. Unter allen untersuchten ­Ländern in Europa lag der Anteil mit der höchsten von vier Einstufungen bei 85,7 Prozent. Und 95,9 Prozent aller untersuchten Gewässer erfüllten die Mindeststandards der Europäischen Union.

Als mangelhaft bezeichnete die EU-Behörde lediglich 14 deutsche Badestellen – was im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung bedeutet. Für diese Gewässer mit schlechter Wasserqualität spricht sich die EEA für Badeverbote, Warnhinweise oder andere Maßnahmen aus. Die beste Wasserqualität erreichten die Gewässer in Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien. Deutschland belegte von 29 Ländern Platz neun und lag damit im oberen Drittel. Polen befand sich auf dem letzten Platz, davor die Slowakei, Ungarn, Estland und Albanien. In ­diesen Ländern erfüllten weniger als 70 Prozent der Badegewässer die Anforderungen der höchsten Ein­stufung.

Insgesamt werteten die EU-Fachleute fast 22.000 Badeseen, Flüsse und Küstengewässer in 27 Ländern der Europäischen Union sowie Albanien und der Schweiz aus. Eine entsprechende Einstufung – von exzellent, gut bis ausreichend und mangelhaft – gab es erst nach vier aufeinanderfolgenden Badesaisons. Im Fokus stand dabei, ob die Gewässer mit Fäkalbakterien belastet sind, die bei Menschen zu Krankheiten führen können.

Gesundheitsrisiko nimmt ab

Was dabei auffiel: Die Qualität des Badewassers in Küstengebieten schnitt im Allgemeinen besser ab als das Badewasser von inländischen Flüssen und Seen. Während 88,9 Prozent aller untersuchten Küstengewässer eine exzellente Qualität vorweisen konnten, war das lediglich bei 79,3 Prozent der inländischen Gewässer der Fall. Nach Angaben der EEA ist dies unter anderem auf die höheren Selbstreinigungsfähigkeiten von offenen Küstengewässern zurückzuführen. Inländische Badeorte seien hingegen stärker von Verunreinigungen durch Trockenheit oder Regenfällen betroffen.

Mehr zum Thema 1/

Seit der Anpassung der Badewasser-Richtlinie im Jahr 2006 ist der Anteil der Gewässer mit der höchsten Einstufung nach Angaben der EEA gestiegen und hat sich stabilisiert. Die Fachleute ziehen daraus die Schlussfolgerung: Das Gesundheits­risiko, das von Badegewässern ausgeht, nimmt in Europa immer weiter ab. Zudem verwiesen sie auf die hohe Bedeutung von Badegewässern für städtische Gebiete. Von den untersuchten be­fanden sich mehr als acht Prozent in 200 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern.