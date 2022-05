Manipulationsvorwürfe beim ESC : Sechs Länder gaben sich im Halbfinale untereinander die meisten Punkte

Die ukrainische Gewinnerband Kalush: „Indem unsere Jury die höchste Punktzahl an die Ukraine vergab“, schreibt der polnische Sender TVP über die Abstimmung im Finale am Samstag, „hat sie ihre Unabhängigkeit bewiesen.“ Bild: EPA

Nach den Manipulationsvorwürfen beim Eurovision Song Contest (ESC) gegen Jurys aus gleich sechs Ländern hat die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Donnerstag erstmals dargelegt, warum Aserbaidschan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumänien und San Marino mit einem Ausschluss im Finale bestraft worden sind. Demnach haben die Juroren aus vier der sechs Länder im zweiten Halbfinale am vorvergangenen Donnerstag jeweils fünf der Länder unter die Top Five platziert. Für sich selbst konnten sie jeweils nicht abstimmen. Eine Jury setzte die anderen fünf unter die Top Sechs, die letzte Jury platzierte vier der anderen Länder unter die besten Vier, das fünfte Land kam auf Platz sieben. Die Jurys der anderen 15 Länder, darunter Deutschland, Spanien und das Vereinigte Königreich, sahen fünf dieser sechs Länder keinmal unter den besten acht. Die EBU nennt diese Abweichung „beispiellos“ und „noch nie dagewesen“.

Im Einzelnen: Die Jury aus Aserbaidschan platzierte Polen auf Platz eins, gefolgt von Georgien, Rumänien, Montenegro und San Marino. Die Jury aus Georgien gab zwölf Punkte an Aserbaidschan, zehn an Montenegro, acht an Rumänien, sieben an San Marino und sechs an Polen. Rumäniens Reihenfolge lautete San Marino, Polen, Montenegro, Aserbaidschan und Georgien, San Marinos war Rumänien, dann Georgien, Polen, Montenegro und Aserbaidschan. Montenegro setzte Georgien auf Platz eins, Aserbaidschan auf Platz drei, dahinter Rumänien, San Marino und Polen. Polen stimmte für San Marino, Aserbaidschan, Rumänien und Montenegro, Georgien folgt auf Platz sieben. Die anderen Länder zusammen sahen Schweden, Australien, Estland, die Tschechische Republik und Belgien unter den besten fünf, erst auf sechs folgte Aserbaidschan. Polen kam auf Platz neun, San Marino auf 13, Rumänien auf 15, Montenegro auf 16, Georgien auf den letzten, den 18. Platz.

„Grundlos und lächerlich“

Nach den Regeln des ESC kann der zuständige Generalsekretär, in diesem Fall der Schwede Martin Österdahl, die Stimmen annullieren und durch aggregierte Stimmen ersetzen, die auf Erfahrungswerte und vergleichbarem Abstimmungsverhalten aus anderen Ländern beruhen. Die EBU hat inzwischen Stellungnahmen aller sechs Länder bekommen, steht aber zu ihrer Entscheidung. Die sechs Jurys durften auch nicht im Finale mit abstimmen.

Die zuständigen Sender aus den sechs Ländern nennen die Vorwürfe in ihren Stellungnahmen „grundlos und lächerlich“ (Polen), wollen die Angelegenheit aber noch weiter prüfen. „Indem unsere Jury die höchste Punktzahl an die Ukraine vergab“, schreibt der polnische Sender TVP über die Abstimmung im Finale am Samstag, „hat sie ihre Unabhängigkeit bewiesen.“