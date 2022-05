Gegen wildes Parken : Wohin mit den E-Scootern?

Der Gehweg in einer Seitenstraße im Frankfurter Gallus­viertel ist ohnehin schon schmal, und an diesem Tag ist er noch schmaler: Ein E-Scooter ist quer darauf abgestellt worden. Während die genervten Fußgänger sich an dem Vehikel vorbeizwängen können, ist für Eltern mit Kinderwagen oder Menschen im Rollstuhl kein Durchkommen. Auch für Sehbehinderte werden die Roller zu einer echten Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Wegen der unerwarteten Hindernisse können sie ihren Weg oft nicht fortsetzen, müssen sich Umwege suchen oder umkehren, wenn sie nicht über die befahrene Straße ausweichen wollen. Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden hat sogar zusammengestellt, was Betroffene bei einem Unfall mit einem fahrlässig abgestellten Scooter beachten sollten, um eventuelle Schadenersatzansprüche geltend machen zu können.

Aus dem Stadtbild vieler größerer Orte in Deutschland sind die E-Scooter nicht mehr wegzudenken. Genaue Zahlen, wie viele elektrisch angetriebene Tretroller aktuell auf deutschen Straßen im Einsatz sind, gibt es nicht. Die letzte Zahl stammt von 2019, damals waren es bereits 54 000, inzwischen dürfte die Zahl weit höher liegen. Die Miet­gefährte, die mit dem Frühling wieder häufiger zu sehen sind, sorgen bei vielen An­wohnern für Unmut. Man sieht sie überall, meist kreuz und quer abgestellt: auf Straßen­übergängen und Radwegen, vor Hauseingängen, liegend oder lehnend – und sogar unter Wasser. Allein in Köln wurden bislang mehr als 500 E-Scooter im Rhein versenkt.