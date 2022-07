Schweiz : E-Scooter mit 120 km/h Höchstgeschwindigkeit gestoppt

Aktualisiert am

Die Schweizer Polizei hat einen elektrischen Tretroller konfisziert, der bis zu 120 Kilometer in der Stunde fahren konnte. Erlaubt sind maximal 20 km/h. Dem Besitzer kam sie aus einem ganz anderen Grund auf die Schliche.

Die Schweizer Polizei hat einen elektrischen Tretroller aus dem Verkehr gezogen, der bis auf Autobahn-Geschwindigkeit beschleunigen kann. Das Zweirad war auf eine Geschwindigkeit von 120 Kilometern in der Stunde (km/h) hochfrisiert worden, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Erlaubt sind E-Scooter nur bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Möglich machte das ein eingebauter Motor mit 4000 Watt-Leistung. Zugelassen sind 500 Watt. Der 23-Jährige Lenker wurde in Brig-Glis im Rhonetal gestoppt und angezeigt.

Kurioserweise gingen der Mann und sein Gefährt der Polizei in einer Nacht Ende Juni nicht wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Netz. Vielmehr stimmte etwas mit der Beleuchtung am E-Scooter nicht. Dass der Mann mit einer illegal frisierten Maschine unterwegs war, stellte sich erst später auf dem Prüfstand heraus.