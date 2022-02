Karneval : Drei Männer in der Altstadt von Düsseldorf niedergestochen

Am Karnevalssonntag sind drei junge Männer in der Düsseldorfer Altstadt niedergestochen worden. Ein Siebzehnjähriger schwebt in Lebensgefahr.

Menschen gehen am Rosenmontag über den Burgplatz. Drei junge Männer sind von einem noch unbekannten Täter am Karnevalssonntag in der Düsseldorfer Altstadt niedergestochen worden. Bild: dpa

Drei junge Männer sind von einem noch unbekannten Täter am Karnevalssonntag in der Düsseldorfer Altstadt niedergestochen worden. Ein 17 Jahre altes Opfer schwebte am Montag weiterhin in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eine Mordkommission ermittelt.

Demnach war es am Sonntag am Burgplatz am Rhein zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Männern und einer Personengruppe gekommen. Einer der beiden Männer stach auf einen Siebzehnjährigen, einen Achtzehnjährigen und einen Zweiundzwanzigjährigen ein. Dann flüchteten der Hauptverdächtige und sein Begleiter.

Alle drei Opfer wurden notoperiert, auch bei dem Achtzehnjährigen bestand zunächst Lebensgefahr. Laut Ermittlerkreisen wurden die Verdächtigen, die nicht für den Karneval verkleidet waren, von einer Überwachungskamera der Polizei gefilmt.