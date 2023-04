Seit vielen Jahrzehnten wurde es in Spanien noch nie so früh und so lange so heiß. Schon im April überrollte die erste Hitzewelle das Land und macht sich seit Wochenbeginn nicht nur im Süden bemerkbar. Am Donnerstag wurden in der Provinz Córdoba 38,8 Grad gemessen, am Freitag stieg das Thermometer in der Hauptstadt Madrid wieder auf mehr als 30 Grad. „Sommerhitze im April. Das kommt nur alle 100 bis 200 Jahre vor“, schreibt der Wetterdienst „Eltiempo“. Der staatliche Wetterdienst erwartet am Wochenende eine Abkühlung, rechnet aber wegen des Klimawandels mit weiteren Temperaturrekorden im Sommer.

Zahlreiche meteorologische Beobachtungsstationen haben in Spanien in diesem Jahr seit mehr als 100 Tagen keinen Niederschlag mehr registriert. Die Regierung in Madrid bat deshalb in dieser Woche die EU um Nothilfe, um den Bauern bei der Bewältigung der Trockenheit zu helfen, die in Spanien „viel akuter“ sei als in anderen Ländern. Die spanische Landwirtschaft benötigt bis zu 80 Prozent des immer knapper werdenden Wassers.

Die Folgen machen sich bis nach Deutschland bemerkbar, wohin ein großer Teil der spanischen Agrarexporte geht. Laut dem Bauernverband COAG drohen auf mehr als 3,5 Millionen Hektar Anbaufläche „irreversible Verluste“.

In Andalusien, der Extremadura, Kastilien-La Mancha und Murcia gebe man die Weizen- und Gerstenernte praktisch schon für verloren, wenn die Flächen nicht bewässert würden. Das Wasser reiche schon jetzt nicht für Mais, Sonnenblumen, Reis und Baum­wolle. Viehzüchter haben Schwierig­keiten, ihre Tiere zu füttern. An der Küste bei Málaga haben Bauern schon begonnen, ihre durstigen Avocado-Plantagen zu roden.

„Historischer und astronomischer Wert“

Andalusische Olivenbauern warnen vor einer „katastrophalen“ Saison, nachdem der Niederschlag schon vier Jahre lang in Folge zurückging und die letzte Ernte die schlechteste seit den Neunzigerjahren war. Olivenöl ist das am dritthäufigsten exportierte landwirtschaftliche Erzeugnis Spaniens und sichert den Lebensunterhalt von mehr als 300.000 Familien. In Córdoba stieg der Olivenölpreis in dieser Woche auf mehr als sechs Euro pro Kilogramm – ein „historischer und astronomischer Wert“, wie am Freitag die Onlinezeitung „Eldiario“ schrieb. Bis zum Oktober 2022 seien es – trotz der vorherigen Steigerungen – nie mehr als 4,25 Euro gewesen.

Die Erntemenge sinkt weiter, während die Kosten für Verpackung, Energie und Treibstoffe steigen und sich ebenfalls bei den Preisen niederschlagen. In Deutschland wurde laut dem Statistischen Bundesamt das Olivenöl im März im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel teurer.

Für Andalusien, das von seinem „grünen Gold“ lebt, sind die Konsequenzen der Ernteeinbuße fatal. Eine wissenschaftliche Studie schürt die Befürchtung, dass dort wegen der Dürre mehr als sieben Prozent der regionalen Wirtschaftsleistung verloren gehen könnten. Nur die Pandemie hatte dem andalusischen BIP noch mehr zugesetzt.