Dürre in Spanien : Die Wasserspeicher sind fast leer

In Spanien haben die Stauseen kaum noch Wasser. Kraftwerke stehen still, für Felder trocknen aus und in Gärten darf nicht gegossen werden.

Wieder aufgetaucht: Vor 30 Jahren versank das spanische Dorf Aceredo in einem Stausee. Durch die Dürre sind die Ruinen am Grund nun wieder zu sehen. Bild: Getty

Es hat endlich geregnet. Doch in Rialb ist der Pegel nicht gestiegen. Wo sonst das Wasser des größten Stausees von Katalonien zwischen den grünen Hügeln türkisblau schimmert, erstreckt sich auf weiten Strecken eine Geröllwüste, durch die nur noch ein Rinnsal fließt. Ein altes Straßenschild ist inmitten der Mauerreste von Tiurana aufgetaucht. Das Dorf war vor mehr als zwei Jahrzehnten in den Fluten versunken. Anfang September war der Wasserspeicher zu weniger als fünf Prozent gefüllt. Die jüngsten Gewittergüsse trugen aber nur dazu bei, dass der Pegelstand nicht noch weiter sank: Er ist so niedrig wie nie zuvor und wie in keinem anderen Stausee von Katalonien.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Die Folgen bekommen alle zu spüren. Das Wasserkraftwerk musste seinen Betrieb einstellen – wie fast alle solche Anlagen in Spanien, wo der Strombedarf wegen der Sommerhitze immens war, weil Klimaanlagen im Dauerbetrieb liefen. Während Russland seine Lieferungen drosselte, mussten Gaskraftwerke einspringen. Insgesamt sind die spanischen Stauseen nur noch rund zu einem Drittel gefüllt. Zuletzt war dieser Tiefstand 1995 erreicht worden.

Das Reservoir von Rialb kann über die zwei Kanäle nicht mehr die gut 7000 Hektar Plantagen und Felder bewässern. Die Landwirtschaft spielt in der Provinz Lleida eine wichtige Rolle. In diesem Sommer schränkten alleine in Katalonien 150 Gemeinden die Wassernutzung ein. Gärten dürfen nicht gegossen, Schwimmbäder nicht gefüllt werden. In einigen Orten gab es am Tag nur für wenige Stunden Wasser.

Der Stausee von Rialb sollte eigentlich in ein Wassersportzentrum verwandelt werden. Ein solarbetriebenes Boot sollte auf dem See kreuzen. Nicht nur dort, sondern bis hinauf in die Pyrenäen liegen die meisten Kajaks und Rafting-Boote in diesem Sommer auf dem Trockenen. Im ersten Sommer nach der Corona-Pandemie hatten sie einen regelrechten Boom erlebt. Jetzt fließt zu wenig Wasser in den Flüssen. Dafür kommen andere Besucher. In Spanien spricht man schon von einem „Dürre-Tourismus“. In Vilanova de Sau mussten die Behörden durchgreifen. Für die Zufahrt zum ausgetrockneten Stausee, der die Kirche Sant Romà de Sau frei­gegeben hat, muss im Internet eine Zufahrtsberechtigung beantragt werden. In der Extremadura im Westen Spaniens sind wegen der Trockenheit im Stausee von Valdecañas auf einmal wieder die 150 prähistorischen Megalith-Steine zu sehen, die auch das „spanische Stonehenge“ genannt werden.

Das vierttrockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Aber die neuen Besucher sind kein Ersatz für die Schäden durch die ausbleibenden Niederschläge in Spanien. Während des hydrologischen Jahres vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 regnete es bisher gut ein Viertel weniger als in einem durchschnittlichen Jahr. Nach Angaben des staatlichen Wetterdiensts Aemet ist es bislang das vierttrockenste Jahr seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die drei anderen Jahre, die noch trockener waren, wurden alle nach der Jahrtausendwende verzeichnet. In 31 spanischen Provinzen war es der heißeste Sommer, der jemals registriert wurde. 42 Tage dauerten mehrere Hitzewellen an, die so früh begannen, wie selten zuvor und riesige Waldbrände anfachten. Laut dem jüngsten Bericht des Weltklimarats IPCC werden in den kommenden Jahrzehnten im Mittelmeerraum Trockenheit, längere Dürreperioden und extreme Temperaturen stark zunehmen.

Trotz des Rekordsommers ist Spanien zu einem großen Teil für die Wasserknappheit selbst verantwortlich. Das Land lebt über seine Verhältnisse. Dass sich sehr trockene Jahre mit regenreicheren abwechseln sei normal, sagt der Wasserexperte vom World Wide Fund For Nature (WWF), Rafael Seiz: „Was fehlt, ist das Wasser in den Stauseen. Das hat nicht nur mit dem ausbleibenden Regen zu tun. Wir nutzen mehr Wasser, als unsere Flüsse und Aquifere hergeben.“

Gut 80 Prozent der zur Verfügung stehenden Ressource fließe in die Bewässerung landwirtschaft­licher Flächen – das ist etwa doppelt so viel wie in anderen europäischen Ländern. Der Klima­wandel verursache länger anhaltende Trockenperioden, die wegen der vielen Pflanzungen früher und für längere Zeit gegossen werden müssten, sagt Seiz. Die hohen Temperaturen lassen zudem mehr Wasser verdunsten.

Davon ließen sich viele spanische Bauern jedoch nicht beeindrucken. Sie pflanzen einfach weiter. Auf ihren ­Plantagen wachsen immer mehr durstige tropische Früchte, mit denen sie im Ausland höhere Einnahmen erzielen können. Zum Beispiel Avocados und Mangos. In den vergangenen 20 Jahren wuchsen laut WWF die bewässerten ­Flächen von drei auf vier Millionen Hektar – mit schlimmen Folgen: Im Doñana-Nationalpark in Andalusien, einem der wichtigsten Feuchtgebiete Europas, ist gerade die letzte Süßwasser-Lagune ausgetrocknet. Mit dem UNESCO-Naturerbe konkurrieren riesige Erdbeerplantagen und ein großer Urlaubsort um das wenige Wasser. Rafael Seiz gibt die Hoffnung dennoch nicht auf. Noch sei es nicht zu spät, sagt der WWF-Experte, „aber wir müssen unsere landwirtschaftliche Produktion neu ordnen und dem Wasser anpassen, das wir haben“.