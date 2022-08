Trockenheit am Mittelrhein : Als hätte es Steine in den Fluss geregnet

Ulrike Schäfer steht mit einer Freundin am Rheinufer und macht ein Foto. Kein Selfie, das was sich vor ihr er­streckt, ist interessanter. Ei­gentlich kennt sie die Stelle hier in Bingen nur zu gut. Links von ihr mündet die Nahe in den Rhein, sie wohnt an dem kleinen Nebenfluss. Aber so wie jetzt hat sie die Flüsse selten erlebt. „Das Bild zeige ich meiner Familie. Die kommen gern hierher und werden verwundert sein“, sagt sie. Mit ihren Enkeln verbringt die 66 Jahre alte Frau hier oft Zeit. „Wir genießen den Wind und die Sonne und das Wasser – wenn es denn da ist.“ Ihre Freundin unterbricht sie: „Es ist erschreckend.“

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Die Luft in Bingen an diesem Nachmittag ist drückend heiß, das Thermometer zeigt 32,5 Grad. Richtig geregnet hat es hier in Rheinhessen seit Wochen nicht mehr. Die Flusspromenade bietet einen Post­kartenblick auf die Rüdesheimer Weinberge auf der anderen Seite des Rheins. Aber richtig schön sieht das Panorama nicht aus. „Es ist ziemlich braun“, sagt Schäfer. „Normalerweise, wenn wir hier im Sommer sitzen, sind das grüne Hänge.“

„Es ist erschreckend“

Auch unter Woche ist an der Bingener Promenade einiges los. Senioren gehen in Grüppchen spazieren, Radler klingeln sich an Fußgängern vorbei, durch das Küchenfenster des Biergartens klappert das Ge­schirr. Aber die Bänke am Ufer, die in der Sonne stehen, bleiben leer. Und auf ein Lüftchen, das vom Wasser weht, wartet man vergeblich. Der Rhein sieht so aus, als hätte jemand großzügig Steine drauf regnen lassen. Durch den niedrigen Wasserstand haben sich kleine Inseln gebildet, so mancher Spaziergänger klettert darauf he­rum. Durch die tiefe Fahrrinne des Rheins, wo normalerweise Frachtschiffe im Minutentakt verkehren, tuckern vereinzelt Touristenboote.

Doch auch die können längst nicht mehr überall halten. Im Fahrkartenhäuschen der Schifffahrtsgesellschaft „Bingen-Rüdesheimer“ sitzt Uwe Giehmann. Es ist 16.30 Uhr, Feierabend. „Auch vor drei Jahren sind wir noch gefahren“, sagt er. Damals war es ebenfalls trocken. Die ins­gesamt vier Schiffe des Unternehmens haben ei­nen relativ geringen Tiefgang. „Nur unser größtes Schiff ist damals nicht mehr gefahren, das hatte einen Tiefgang von 1,45 Me­tern“, sagt Giehmann. Ein paar Zen­timeter machen den Unterschied, die drei kleineren Schiffe des Unternehmens ragen nur 1,20 bis 1,25 Meter ins Wasser. Ein Konkurrent mit größeren Schiffen habe seinen Betrieb schon einstellen müssen.

Ungewöhnlicher Zeitpunkt für Dürre

Ganz ohne Nachhilfe und Einschränkungen geht es aber auch für die „Bingen-Rüdesheimer“ in diesem Jahr nicht. Die Stelle an ihrem Anleger in Bacharach et­was weiter flussabwärts wird gerade ausgebaggert, wie Giehmann berichtet. In St. Goarshausen hat das Unternehmen bereits eine zusätzliche Schwimminsel angebracht, um weiter anlegen zu können. Und fünf der elf Anlegestellen seien geschlossen. „Da haben wir Grundberührung, da können wir nichts machen.“ Ungewöhnlich sei vor allem der Zeitpunkt der Dürre. Früher sei es erst im Oktober so trocken gewesen, wenige Tage vor Saisonschluss.

Den Fahrgästen macht das angeblich we­nig aus. „Die fahren wie die Tollen im Moment“, sagt er, auch weil wegen Corona so lange nichts gegangen sei. Und: „Es ha­ben ja noch fast alle Ferien. Die ausländischen Touristen wollen sowieso aufs Schiff. Ich meine: Wo ist es schöner als am Mittelrhein?“ An einer Anlegestelle kommt gerade ein volles Touristenschiff an, minutenlang quälen sich die aussteigenden Passagiere den Steg hoch. Die meisten sprechen Englisch. Die Hitze scheint sie mehr zu stören als der trockene Rhein. „Let’s wait here“, sagt eine Frau und zieht eine ältere Dame in den Schatten.