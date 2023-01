Tag 9 im Dschungelcamp 2023 : Angriff der Klön-Krieger: Pizzagate im Trashparadies

Nachdem zuletzt der Gossip um Fremdgeh-Dramen bei Lucas Cordalis' Schwiegermutter der Original-Camp-Crew das Drama-Zepter entreißen konnte, bemühen sich die elf verbliebenen Klön-Krieger der Insolvenznationalmannschaft heute, adäquates Zicken-Material nachzuliefern. Vor allem beim offiziellen Dschungel-Debattierclub Tessa/Cecilia augenbraut sich schon bei der Morgentoilette ein amtlicher Divergenz-Orkan zusammen.

Disharmonie-Magnet Tessa Bergmeier und „Playboy“-Exhibitionistin Cecilia Asoro begeben sich in analytische Nachbesprechungen, noch während sich Tessa die Wimpern durchbürstet. Diese Verhaltens-Inspektion des eigenen Diskurs-Gebarens verläuft ungefähr so konstruktiv und versöhnlich wie die legendäre Pressekonferenz von Tic Tac Toe.

Währenddessen ist Verena Kerth, von den Zuschauern als erste aus dem Rennen genommen, bereits auf dem Weg ins Promihotel. Trotz Verbannung aus dem Garten Eden für verhaltensauffällige Show-Asketen strahlt sie, als fielen Oktoberfest, P1-Eröffnung und Weihnachtsfeier beim FC Bayern auf einen Tag. Wahrscheinlich freut sie sich auf eine leckere Pizza Marc-aritha und einen köstlichen Tee-Renzi. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Was wir über sie in der kurzen Woche im Camp ja gelernt haben: Hätte die Fee Rena Kerth drei Wünsche frei, wären das heiraten, heiraten, heiraten. Am liebsten ihren aktuellen Lebensabschnittspromi Marc Terenzi. Man weiß gar nicht, wem von beiden man einen Ehevertrag dringender ans Herz legen würde.

Marc Terenzi hat spontan einen Ring organisiert

Auch bei diesem Wunsch bewahrheitet sich mal wieder die britische Volksweisheit: Be careful what you wish for. Kaum dem Dschungel-Elend entronnen, wartet am australischen Traumstrand bereits das nächste: Marc Terenzi hat spontan einen Verlobungsring organisiert. Hätte man auch nicht gedacht, dass Verenas schlimmste Ekelprüfung erst auf sie wartet, nachdem sie das Camp bereits verlassen hat.

Spätestens mit dieser Bewerbung für das „Sommerhaus der Stars 2023“ hat selbst Verenas Beiboot mehr Sendezeit als Lucas Cordalis. Genauso wie die Lippen von Djamila Rowe, die Frösche im Camp und die Augenbrauenbürste von Tessa. Die gute Nachricht: Der einzige Korb, den Marc Terenzi heute bekommt, ist sein Picknickkorb. Verena lacht sechs bis elf Minuten ihr legendäres „Defekter Staubsauger“-Lachen, sagt dann aber euphorisch „Ja“. Marc & Vreni in Love. Demnächst wird also geheiratet.

„Ich geb' Gas, ich will Spaß“

Die Zurückgebliebenen im Camp wählen derweil die Athleten für die Dschungelprüfung. Cecilia und Gigi Birofio entscheiden sich für sich selbst, gewinnen aber trotzdem nicht. Markus Mörl und Jolina Mennen treten an. Um sich zu motivieren, singen sie mit Djamila und Papis Loveday Markus' größten Hit: „Ich geb' Gas, ich will Spaß“. Statt Spaß bekommen sie allerdings Pansen und Rinderanus. Auch zehn Schweinehirne sind im Angebot. Mehr Hirn also als in den vergangenen neun Tagen zusammen. Markus gibt dabei alles: „Ich habe schon dreimal in meinen Mund gekotzt.“ Früher hat er daraus wenigstens noch Hits gemacht. Heute reicht es nur noch für vier Sterne. Zurück im Camp berichtet Jolina stolz, sie hätten „vier Arschlöcher gegessen“. Da Kannibalismus auch in Australien verboten ist, handelt es sich dabei aber nicht um prominente Querdenker.

Nur vier Sterne, da packt Cosimo Citiolo existenzieller Futterneid. Geistesgegenwärtig versucht er per Freestyle einige Extra-Nahrungsmittel zu errappen. Das ist so aussichtsreich wie Steueroptimierung mit Boris Becker. Zur Strafe gibt es kein Essen, dafür eine nächtliche Schatzsuche mit den Comedy-Bros Cosi und Gigi. Ihre Neuverfilmung von „Dumm und Dümmer“ wird zu einem heißen Kandidaten für die Dschungel Hall of Fame. Gigi frönt während der gesamten Challenge seiner Lieblingsbeschäftigung: Flatulenz. Oder wie der Volksmund sagt: Furzen. Und weil sich auf Italienisch alles geschmeidiger anhört: Scoreggia. Selbst Cosimo wird der Darmwind of Change kurz unangenehm: „Was hast du gegessen? Du weckst die Vögel!“ Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so offensiv mit Blähungen umgeht, jemals wieder irgendwas mit Vögeln zu tun haben wird.

Sündenfall mit Pizza

In einer Art Mikado-Geschicklichkeitsspiel retten die beiden italienischen Logik-Genies dann einige Hühnereier. Dass RTL dieses Game nicht „Ei of the Tiger“ nennt, halte ich für unentschuldbar. Nach einem unmoralischen Angebot entscheiden sich die Italo-Boys dazu, die für das gesamte Camp erspielten Eier gegen eine dampfende Pizza einzutauschen, die nur sie beide direkt vor Ort genießen dürfen. Neben dem Begriff „Teamplayer“ steht in Zukunft also schon mal nicht das Gesicht von Cosimo oder Gigi im Brockhaus. Beide liefern zwar ein minutenlanges Entscheidungs-Schauspiel. Allerdings sieht selbst der berühmte Blinde mit dem Krückstock, dass sowohl Gigi als auch Cosimo diese Dschungel-Pizza noch lieber heiraten würden als Marc Terenzi Verena Kerth. Zumindest Cosimo offenbart dabei einen Anflug von schlechtem Gewissen und zeigt sich bibelfest: „Das ist wie Adam und Eva mit dem Apfel.“ Richtig. Die beiden ersten Reality-Darsteller wurden damals aus dem Paradiese verbannt, weil sie Pizza genascht hatten, anstatt Eier zu zeigen.

Mehr zum Thema 1/

Ob sich dieses Verhalten auf die Beliebtheitswerte der beiden Naturburschen auswirken wird, sehen wir wohl erst morgen. Heute erhält zunächst Markus die Rote Karte der Zuschauer.

Mein direkter Draht nach Australien, Trash-Prinzessin Julian F.M. Stoeckel, hat mir wieder seine Prognose zukommen lassen: „Schade, dass Markus heute gehen musste. Ich schätze, morgen werden Jana und Claudia nominiert – und dass wir dann Claudia im Versace Hotel begrüßen dürfen. Das Publikum hat sich inzwischen auf die jungen Wilden eingegrooved.“ Ob der einzige echte Posterboy der Trash-TV-Fanszene richtig prognostiziert hat, nachdem er gestern weiter entfernt lag als Christian Lindner vom Titel „Bester Finanzminister aller Zeiten“, das berichte ich morgen. Bis dann!