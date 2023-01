Baden-Württemberg : Drei Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Reutlingen

Aktualisiert am

Drei Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Reutlingen

Ein Feuerwehrmann während einer Einsatzübung (Symbolfoto) Bild: dpa

In einem Pflegeheim in Reutlingen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Dabei kamen laut Polizeiangaben mindestens drei Menschen ums Leben.