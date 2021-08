Donnerstag bis zu 33 Grad : Bringt Hoch „Elfi“ endlich den Hochsommer?

Aktualisiert am

Über dem Süden des Landes sorgt „Elfi“ für steigende Temperaturen. In den kommenden Tagen streckt das Hoch seine Fühler dann auch Richtung Norddeutschland aus.

Ein Hochdruckgebiet hat das wechselhafte Schauerwetter der vergangenen Wochen in Deutschland endlich beendet – zumindest vorerst. Denn über dem Süden des Landes sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Hoch „Elfi“ für steigende Temperaturen. „In den kommenden Tagen streckt Elfi ihre Fühler dann auch Richtung Norddeutschland aus“, sagte eine DWD-Meteorologin am Dienstag in Offenbach.

Die Folge: Bereits am Mittwoch klettern die Tageshöchsttemperaturen laut DWD in der Nordhälfte auf Werte zwischen 20 und 25 Grad, im Süden wird sogar die 30-Grad-Marke geknackt. Am Donnerstag und Freitag pendeln die Temperaturen deutschlandweit zwischen 26 und 33 Grad. Wie es ab dem Wochenende dann weitergeht, ist nach Angaben der Meteorologin noch nicht ganz sicher. Einige Wettermodelle würden einen abermaligen Warmluftvorstoß vorhersagen, sagte sie.

Am Mittwochmorgen hieß es beim DWD, dass es am Samstag im Norden wechselnd bewölkt werde, vereinzelt könne es auch regnen. Im Rest des Landes werde es viel Sonne geben, später im Südosten einzelne Gewitter, auch Unwetter seien nicht ausgeschlossen. Erwartet werden für Samstag im Süden Höchstwerte von 27 bis 31 Grad, sonst 22 bis 28, und an der Nordsee etwa 20 Grad.

Hoch „Elfi“ lässt die Temperaturen steigen und bringt den Sommer zurück.