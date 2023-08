Was für eine Demütigung, dass sich Donald Trump im Zuge der Anklage wegen Wahlbetrugs am Donnerstag im Gefängnis in Atlanta stellen musste. Wie erniedrigend, dass sich ein ehemaliger Präsident erkennungsdienstlich behandeln lassen muss.

Wie ­herabwürdigend, dass ein Mugshot erstellt wird wie von einem gewöhnlichen Verbrecher, dass das Foto dann auch noch ver­öffentlicht wird, wie es in den Vereinigten Staaten üblich ist, wo der Täterschutz nicht so groß geschrieben wird wie bei uns.

Aber wie haben wir eigentlich Al Capone im Gedächtnis? Und Frank Sinatra? Deren Mythos wurde nur dadurch genährt, dass die Polizeikamera ihnen ein verwegenes Image gab. Der böse Verdacht, dass sich der möglicherweise kriminelle Hintergrund des 45. amerikanischen Präsidenten zu seinen Gunsten auswirken könnte, hat nun ebenfalls einen bildlichen Ausdruck gefunden.

Donald Trump kehrte nach zweieinhalb Jahren zum Netzwerk Twitter (jetzt Plattform X) zurück, postete das Foto und holte sich bis zum Freitag mehr als eine Million Likes. Glänzendes Haar, korrektes Outfit mit Krawatte und blauem Anzug, ein grimmig entschlossener Blick von unten hinauf samt energisch zusammengepressten Lippen: Dieses Foto begeistert seine Anhänger.

Mehr zum Thema 1/

Demütigend? Mag sein. Den Chancen Trumps, wieder Präsident zu werden, wird das Foto jedenfalls nicht schaden.